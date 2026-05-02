Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta (N1)
  • Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplj za 5 centi, dizel pojeftinjuje za 6 (Index)
  • Europljani će možda morati preispitati svoje planove za ljetna putovanja, jer bi nestašica kerozina, izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca, mogla natjerati zrakoplovne kompanije na povećanje cijena avionskih karata (DW)
  • Evo kako izgledaju zatvori u Kazahstanu: Obavlja nuždu, umiva se i jede u istoj prostoriji, trenutno je u jednom takvom Vedran Pavlek (Nacional)
  • Lelek oduševile na prvoj probi. Neki komentiraju da njihov nastup “mijenja ljude”, otkriveni i kostimi (Index)

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • SAD-u istekao rok za vođenje rata protiv Irana bez odobrenja Kongresa, Trump ima nekoliko mogućnosti, i raniji predsjednici su zaobilazili Kongres (Jutarnji, N1)
  • Trump podiže carine na europske automobile, oštar odgovor EU-a (HRT)
  • Nacional: Za konje koje su deložirali s Hipodroma USO plaćao 5X skuplji smještaj pa su onda manipulirali knjigovodstvenim stavkama
  • Konzultantski posao cvijeta: Kolinda Grabar-Kitarović prijavila dobit od 260.000 eura (Jutarnji)
  • Savjeti za vlasnike ljubimaca: Uklonite dlake s posteljine uz nekoliko jednostavnih i efikasnih trikova (N1)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Zbog lažnih dojava o bombama trojica osumnjičena za terorizam (HRT)
  • Trump povlači 5000 vojnika iz Njemačke (Index)
  • LELEK otputovao ne Eurosong, danas prva proba (HRT)
  • HT preuzeo PRO-PING, želi daljnje širenje ultrabrze širokopojasne infrastrukture (Poslovni)
  • Najnovija su istraživanja pokazala kako je bolest jetre postala ‘tiha epidemija’ diljem Europe, s gotovo 300 tisuća preminulih svake godine, unatoč tome što se većina tih smrti može spriječiti. Povećanje poreza na alkohol, ranije otkrivanje i promjena navika mogli bi prepoloviti smrtne ishode (Jutarnji)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Trump proglasio kraj sukoba s Iranom, to je samo novi manevar (Index)
  • Plenković čestitao 1. maj: Plaće sam vam povećao za više nego duplo (Danica)
  • Određen pritvor trećem osumnjičenom za terorizam zbog dojava o bombama (N1)
  • Požar na istoku Zagreba, vatrogasci na terenu (N1), Žitnjak: Kako su potvrdili vatrogasci za 24sata, stigla je dojava o požaru smeća glomaznog otpada (N1)
  • Plenković zaustavio Vlajčićev pravilnik kojim mulj iz pročistača otpadnih voda želi legalizirati mimo Uredbe EU-a (Nacional)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Jutarnji list doznaje da je Pavlek uhićen jučer navečer u jednom privatnom apartmanu u Kazahstanu, nije bio sam… Božinović objavi odetalje (Index)
  • Hladan tuš iz Bruxellesa, Magyar želi da Ukrajina dodatno proširi prava mađarske manjine prije nego što podrži službeno otvaranje pregovora o članstvu te zemlje u Europskoj uniji (Jutarnji)
  • Zvonimir Mršić, bivši predsjednik uprave Podravke: Poljoprivredna politika u zadnjih 30 godina bila je pogrešna i sad gotovo sve moramo uvoziti (Nacional)
  • Novi laptopi koji se prodaju u EU moraju imati USB-C konektor (Poslovni)
  • Na današnji dan počela je akcija Bljesak –  munjevita operacija koja je najavila kraj rata (tportal), Milanović i Plenković u Okučanima (Jutarnji)
  • Najvruće europske turneje 2026. (koje ne dolaze kod nas): Metallica, Linkin Park, Foo Fighters, System of a Down… (Muzika)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Uhićen Vedran Pavlek u Kazahstanu, čeka se izručenje (Index)
  • Izvori bliski međimurskom HDZ-u tvrde da ih je premijer ponizio s Boškom Ban i da će taj potez jako naštetiti stranci (Nacional)
  • Kupoprodaja nekretnina prošle je godine pala za gotovo 22 posto – i to s obzirom na cijene – ne čudi. Tako, na primjer, mladi par s ukupno dvije tisuće 400 eura prihoda, za kupovinu stana, od 60 kvadrata u Zagrebu mora izdvajati više od 40 posto primanja. Tržište usporava, a stanovanje postaje sve veći luksuz (N1)
  • Index Istrage: HOO u jednoj večeri ilegalno spiskao 161 tisuću naših eura
  • Plenković kritizirao je izostanak reakcija ključnih međunarodnih tijela na globalne krize velikih razmjera i Vijeće sigurnosti UN-a istaknuo kao primjer takve nefunkcionalnosti: “Ne izjašnjavaju se ni o čemu” (Index)
  • Maloljetni gejmeri poslali 220 prijetnji bombama. Sumnjiče ih za terorizam (Jutarnji, Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • U prošloj je godini, u odnosu na 2024., pao broj kupoprodaja nekretnina i to za 21,7 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih nekretnina iznosila 7,67 milijardi eura (što je 8 posto BDP-a)… Najskuplji stanovi u Splitu, Dubrovniku i Opatiji (N1)
  • Maloljetnik (16) iz Splita lažno dojavljivao o bombama u školi? Spajao se na servere u Estoniji (24 sata)
  • Objavljen popis najljepših plaža – na njemu Grčka, Italija, Španjolska… Hrvatsku preskočili (N1)
  • Sloboda medija u padu, autoritarizam raste – i u Hrvatskoj (DW)
  • Panini ludnica: Za album Svjetskog prvenstva treba čak 980 sličica (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Katastrofa u ruskom gradu, čak i propagandisti napadaju Putina, ukrajinski napadi na rafineriju nafte kod Crnog Mora uzrokovali izlijevanje nafte u okoliš, proglašeno izvanredno stanje u okrugu (Index)
  • Šušnjar: Moguć dogovor s MOL-om, ponuda za otkup INA-e na stolu (HRT)
  • Izlazak UAE-a iz OPEC-a: pljuska zemljama Perzijskog zaljeva i istovremeno politički uspjeh za Donalda Trumpa (DW)
  • Hoće li megaprojekt vrijedan više od 50 milijardi eura donijeti razvoj ili iseljavanje? Dok premijer Andrej Plenković govori o velikoj investiciji i prilici za Hrvatsku, jedna obitelj iz sela Pecka u Topuskom tvrdi da bi mogla izgubiti dom (N1)
  • Restriktivna Trumpova imigracijska politika sve više usmjerava AI talente prema Europi (Mreža)
  • Festival Cest is d Best! ove godine slavi 30. rođendan (HRT)
  • Međunarodni dan jazza: Domaći glazbenici sviraju diljem Hrvatske, pogledajte program (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska u vrhu EU po plaćama iz proračuna, 600 eura veće nego u privatnom sektoru (Index)
  • Nakon dvotjedne sanacije završene prekjučer, slijedi spuštanje 16. i 15. kata Vjesnikovog nebodera te fazno rušenje do srpnja, Jutarnji donosi detalje čišćenja azbesta
  • Ajatolah gubi moć: Revolucionarna garda preuzima glavnu riječ u Iranu (tportal)
  • Pantheon troši struje kao cijeli Zagreb – Plenković investitorima postavio jasan ultimatum: trebaju im izložiti poslovni plan kojim će predvidjeti kako osigurati potrebnu energiju (Poslovni)
  • Izostaje sustavna podrška za osobe s autizmom, potreban nacionalni plan (HRT)
  • Nova emisija na N1 posvećena umjetnoj inteligenciji: AI Central Point
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Cijene nafte na svjetskim tržištima naglo su skočile nakon vijesti da Sjedinjene Američke Države pripremaju teren za “dugotrajnu” blokadu Irana i objavljene AI slike Trumpa s puškom (Index)
  • Ukrajina gradi obrambeni zid vidljiv iz svemira: Kreće priprema za novu rusku ofenzivu (tportal)
  • Sud potvrdio presudu: Hrvatska MOL-u duguje 286 milijuna dolara, Plenković najavljuje pregovore s Mađarima (Poslovni)
  • Naknade za priključke obnovljivih izvora: HERA odredila niže cijene (Bug)
  • Ministar poljoprivrede David Vlajčić kažnjen je s 2000 eura jer je doveo rođakinju u svoj kabinet na poziciju glavne savjetnice (N1)
  • Povrat poreza kreće 4. svibnja, dobiva ga 40 tisuća ljudi manje nego lani (Lider)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Porast 11 vrsta raka kod mladih, znanstvenici odredili kombinaciju uzroka: prehrana, pretilost, okoliš, antibiotici, mikrobiom… (Index)
  • Kralj Charles nije ni ukorio ni kritizirao Trumpovu administraciju. No, monarh je implicitno izrazio neslaganje s trenutačnim političkim smjerom Amerike i branio stupove zapadne demokracije: unutarnju ravnotežu vlasti, savezništva i međureligijsku toleranciju, piše CNN. (N1), malo se i našalio: “Usuđujem se reći da nije bilo nas, govorili biste francuski” (Jutarnji)
  • Plenković poručio da je i treća vodeća svjetska agencija, Moody‘s Ratings, Hrvatskoj potvrdila rekordno visok kreditni rejting, potvrđujući otpornost gospodarstva, kvalitetne financije i učinkovitu provedbu reformi i investicija (Jutarnji)
  • Hrvatska dobiva prvi veliki stručni skup o data centrima (Mreža)
  • Lansiran ChatGPT verzija 5.5, iz OpenAI-ja su pojasnili koje nove mogućnosti model nudi, naglašavajući da će biti još veća pomoć na radnom mjestu, no važno je znati da njegovo korištenje, osobito za nevažne zadatke, može imati značajan utjecaj na okoliš (Index)