Ovogodišnja Terezijana nadmašila je rekordnu prošlogodišnju, promet veći za više od milijun eura (BBZ info), Grad Bjelovar ove godine za manifestaciju izdvojio 1,2 milijun eura (Danica), nastupili i Baby Lasagna i Käärijä (Net)
Velika promjena u hrvatskih trgovinama od 1.7., na police nam se vraćaju proizvodi koje dugo nismo vidjeli: zakrivljeni krastavci, mrkve koje nisu idealne narančaste boje, preveliki ili premali krumpir, jabuka koja nije simetrična… i drugi proizvodi OPG-ova koji dosad nisu odgovarali standardima za prodaju u trgovinama, a sigurne su za jesti (Jutarnji)
Plenković: Hrvatska ulazi u nuklearnu suradnju s Kanadom, spomenuo i hrvatsku tvrtku koja će proizvoditi za kanadsku vojsku (tportal)
Ravno do dnatraži ispriku Grada Zagreba zato što im ove godine iz organizacije nisu dali akreditacije za INmusic: To je sada festival koji je u interesu građana Zagreba, a ne korporativnog kapitala. Grad Zagreb mora znati što se događa u INmusic festivalu i ne smije biti isključen iz mnoštva procesa… oglasio se i HND: organizatori kulturnih i javno financiranih događanja ne smiju uvjetovati izdavanje novinarskih akreditacija sadržajem koji bi mediji trebali objaviti (Ravno do dna)
Pristup Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske (CEZIH) od 1. srpnja ove godine bit će moguć isključivo putem novih iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika, stare HZZO kartice prestaju vrijediti za to do kraja lipnja (N1)
Pobjedu Hrvatske nad Panamom na HRT-upratilo više od pola milijuna ljudi, utakmicu protiv Engleske pratilo čak 1.159.284 ljudi (Index)
Specijalizirana bojna ‘Raid’: Ukrajina je prvi put otkrila detalje djelovanja tajne postrojbe za dubinske napade bespilotnim letjelicama koja već mjesecima izvodi udare stotinama kilometara iza bojišnice, pogađajući ključnu rusku vojnu i energetsku infrastrukturu (tportal)
Venezuela: Stiže sve više snimki iz zraka, poginulo najmanje 235 ljudi, ozlijeđeno najmanje 4300, nestalih više od 50 tisuća (Index)
Japan evakuirao više od dva milijuna ljudi zbog tajfuna Mekhala (HRT)
Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 °C. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm (HRT)
Kralj Charles i kraljica Camilla odlučili su da se ipak neće preseliti u Buckinghamsku palaču. Službena rezidencija britanskih monarha služit će samo kao ‘operativni stožer’, ostat će živjeti u obližnjoj rezidenciji Clarence House (tportal)
Što Hrvatskoj osigurava prolaz skupine: pobjeda protiv Gane donosi drugo mjesto i definitivan prolaz dalje, a vrlo vjerojatan prolaz donosi i bod. Poraz nam komplicira situaciju – Senegal ne smije pobijediti Irak, Španjolska bi trebala svladati Urugvaj, Novi Zeland bi trebao pobijediti Belgiju ili da Egipat slavi protiv Irana (Sport klub)
Broj poginulih u Venezueli nakon potresa porastao je na 188, dok je 1520 osoba ozlijeđeno. Masovne pljačke, ljudi očajni: “Kopamo rukama” (Index)
Ukrajina provodi sustavnu kampanju izolacije okupiranog Krima, koristeći višestruku seriju napada bespilotnim letjelicama kako bi poluotok odsjekla od ruske logistike. Cilj je prekinuti opskrbu i uništiti ključnu infrastrukturu, čime bi se ruska okupacija postupno ugušila i natjerala na povlačenje (Index)
Dok svijet promatra što se događa u Ukrajini i na Bliskom istoku, Kina malo po malo osvaja Pacifik. U samo nekoliko tjedana kineski su brodovi proveli prilično sporne ‘aktivnosti provođenja zakona’ na udaljenosti od 500 milja od svojih obala (tportal)
Eiffelov toranj zatvoren zbog ekstremnih temperatura (Nacional)
SP: Senzacija – Ekvador srušio Njemačku 2:1 (Jutarnji), Nizozemska svladala Tunis s 3:1, dok su Japan i Švedska podijelili bodove odigravši 1:1… Ako Hrvatska remizira s Ganom, završit će treća s 4 boda i ide ispod Švedske (Index), Obala Bjelokosti slavila je 2:0 protiv Curaçaa (tportal)
Nije samo Venezuela: Snažni potresi pogodili i druge dijelove svijeta, snažno podrhtavanje tla osjetili i u Japanu, no bez veće zabilježene štete (N1)
Francuski vojni mimohod povodom dana pada Bastilje ove godine dobiva nove geopolitičke konotacije. Macron pozvao je na marš sve zemlje članice koalicije za pomoć Ukrajini, Koalicije voljnih, javlja Net.hr. Plenković šalje vojnike, poruka Milanoviću koji je protiv ulaska naše vojske u koaliciju (Nacional)
Meta ima nove pametne naočale napravljene u suradnji s EssilorLuxotticom, ima 1kameru od 12 MP, AI asistenta… (Bug)
Reprezentacije koje izbore nokaut-fazu osiguravaju najmanje 15 milijuna američkih dolara nagrade za rezultat na turniru, uz ranije isplaćene iznose za nastup i pripreme. BiH ju je već izborila… (tportal)
PPD: Kako je Pavao Vujnovac izgradio najjaču kompaniju u Hrvatskoj (Lider)
Najljepše hrvatske vinske ceste: 5 ideja za izlet zbog kojih vrijedi sakriti ključ od auta (Pun kufer)
SP: Brazil razbio Škotsku 3:0, povoljan rezultat i za BiH i za Hrvatsku (tportal), Meksiko dobio Češku 3:0, JAR šokirao Koreance 1:0 (Net), Švicarska pobjedom protiv Kanade 2:1 do vrha skupine B (HRT), Maroko dobio Haiti 4:” (Sportske)
Zbog pretrpanosti Karepovca splitski otpad preuzet će Zadarska županija? (HRT)
Investitori povukli 2,5 milijarde dolara iz bitcoin i ethereum ETF-ova, investitori ne rotiraju toliko koliko smanjuju rizik (Lider)
Raste frustracija u Moskvi. FT: Trump rekao da je impresioniran ukrajinskim napadima (Index)
Andy Burnham: tko je čovjek koji želi zamijeniti Starmera? Bivši gradonačelnik Manchestera, karizmatičan i iskusan, bio je u vladi Tonyja Blaira (DW)
Obavještajci zabrinuti zbog AI: Brzi razvoj naprednih modela umjetne inteligencije drastično smanjuje vrijeme između uočavanja sigurnosnih propusta i napada (Bug)
U Cavtatu pronađen rijedak sarkofag star više od 1500 godina (HRT)
Invazivna vrsta kornjača preplavila jezera na sjeveru Hrvatske (kupljene kao kućni ljubimci pa zatim odbačene u prirodu gdje su se razmnožile i remete ekosustav). Kreće izlov financiran iz EU fondova (Danica)
Četrdeset ljudi utopilo se od četvrtka u Francuskoj u nesrećama povezanima s toplinskim valom, tražili su hlad u obližnjim rijekama i jezerima, negdje gdje je i zabranjeno kupanje… zabilježen najtopliji dan ikad (HRT), DHMZ podignuo upozorenja, tri regije u crvenom, uglavnom uz obalu (Index)
SP: Portugal – Uzbekistan 5:0 (Index), Kolumbija pobijedila DR Kongo i zadržala prvo mjesto ispred Portugala (Index)
ChatGPT bi oglasima trebao zarađivati 100 milijardi dolara godišnje (Bug)
Uskoro obnovljeni hotel Minerva u sklopu Varaždinskih toplica otvara svoja vrata, projekt vrijedan 35 milijuna eura bliži se kraju (Nacional)
Tri svjetske premijere u hrvatskom natjecanju Tabor New Frame Film Festivala (HRT)
Ujedinjeno Kraljevstvo na putu je da dobije šestog premijera u otprilike sedam godina, jer se jedan politički vođa za drugim pokazuje nedoraslim tvrdoglavo slabom gospodarstvu, no promjena premijera teško da će pomoći oporavku, kažu analitičari (CNN, Index)
Trinaest je osoba poginulo, a 66 ih je ozlijeđeno u eksploziji u katarskom industrijskom gradu Ras Laffan najvećeg svjetskog proizvođača LNG-a (Jutarnji)
Klimatski stručnjaci upozoravaju da se Europa, uz sve češće toplinske valove, suočava i s porastom broja takozvanih tropskih noći – pojava koje mogu imati ozbiljne posljedice za zdravlje stanovništva (N1)
U Ivancu otkriveni tragovi starog Rima: Povijest stara 2.000 godina, lokalitet Stari grad trebao bi postati arheološki park koji će oživiti bogatu povijest sjeverne Hrvatske (HRT)
Banke lani za financijsko opismenjavanje građana izdvojile 739.000 eura (tportal)
The Economist: Unatoč svim problemima, Putinov ratni stroj za sada nastavlja voziti dalje… Rusija bi ove godine mogla ostvariti gospodarski rast od oko jedan posto, što je otprilike na razini Francuske ili Kanade (Jutarnji)
Božo Kovačević: Iran je pobjednik rata jer nije došlo do smjene režima, a to je bio Trumpov deklarirani cilj (N1)
Hrvatska od 1:00 igra utakmicu protiv Paname (Index), najkorisniji rasplet bio bi pobjeda Engleske protiv Gane (uz našu pobjedu) (tportal)
SP: Francuska i Irak odigrali utakmicu nakon 4 sata, bile odgode zbog nevremena, Tricolori ih dobili 3:0 (Sportske) Norveška dobila Senegal 3:2 (Sportske), Jordan šokirao Alžir (Index)