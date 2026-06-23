The Economist: Unatoč svim problemima, Putinov ratni stroj za sada nastavlja voziti dalje… Rusija bi ove godine mogla ostvariti gospodarski rast od oko jedan posto, što je otprilike na razini Francuske ili Kanade (Jutarnji)
Božo Kovačević: Iran je pobjednik rata jer nije došlo do smjene režima, a to je bio Trumpov deklarirani cilj (N1)
Hrvatska od 1:00 igra utakmicu protiv Paname (Index), najkorisniji rasplet bio bi pobjeda Engleske protiv Gane (uz našu pobjedu) (tportal)
SP: Francuska i Irak odigrali utakmicu nakon 4 sata, bile odgode zbog nevremena, Tricolori ih dobili 3:0 (Sportske) Norveška dobila Senegal 3:2 (Sportske), Jordan šokirao Alžir (Index)
Šire se prosvjedi u Albaniji, sve veći broj demonstranata sada optužuje cijeli politički establišment za kaotičnu tranziciju iz represivnog staljinističkog sustava (Guardian, Index)
Toplinski val u Europi: U Francuskoj najmanje 18 mrtvih, uključujući dvoje djece (HRT)
“Celebration” najbolja predstava 50. Dana satire Fadila Hadžića (HRT)
Hanfa o prevarama: Znajte da često ono što zvuči predobro da bi bilo istinito, i nije istinito (Nacional)
Umro je Alan Greenspan, arhitekt moderne američke ekonomije, bio je predsjednik Feda od 1987. do 2006. godine (Index)
SP: Messi s dva gola protiv Austrije (i fulanim penalom) odveo Argentinu u drugi krug Svjetskog prvenstva (Index), srušio Kloseov rekord i postao najbolji strijelac u povijesti SP-a (Index), Španjolska razbila Saudijsku Arabiju 4:0 i upisala prvu pobjedu (Index), Egipat dobio Novi Zeland (Večernji)
Europu zahvatio toplinski val: Do 44°C diljem kontinenta, Francuska broji utopljenike (N1)
Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka (tportal)
Sve više ljudi vraća se u Hrvatsku. Ekonomist: Situacija je danas neusporedivo bolja (Index)
Doživotni zatvor: usvajanje najdugotrajnije zatvorske kazne u Hrvatskoj bez temeljne rasprave stručnjaka otkriva slabu pripremu takve krupne zakonske izmjene, ali i zaobilaženje nekih boljih politika (DW)
Sve je više žena na čelu visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (Nacional)
Završetak rušenja Vjesnikovog nebodera očekuje se idućih tjedana, danas bageri “grickali” šesti kat (Jutarnji, HRT)
Masovni ukrajinski napad dronovima, Krim pod teškom opsadom, tamošnjim benzinskim crpkama naređeno da ne toče gorivo civilima (Jutarnji)
SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana (tportal)
Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe – 1941. u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe (HRT)
SP: Egipat preokretom pobijedio Novi Zeland 3:1 (Index), Zelenortski Otoci i Urugvaj odigrali 2:2 (Index), Španjolska dobila Saudijsku Arabiju 4:0 (Index), Belgija i Iran bez golova (Sportske), Japan nadigrao Tunis 4:0 i upisao prvu pobjedu na SP-u (HRT)
Toplinski val trajat će oko tjedan dana, mogući pljuskovi s grmljavinom (Index)
47 tona otpada s azbestom iz Vjesnika zauvijek je zbrinuto, nalazi se na posebnoj plohi deponija u Virovitici (Jutarnji)
Luka Modrić protiv Paname ulazi u povijest, upisat će 200. nastup u dresu Vatrenih te tako postati tek četvrti nogometaš u “klubu 200” – ispred njega su Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa i Leo Messi (HRT)
U Philadelphiji je za ponedjeljak izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja utakmica drugog kola skupine I između Francuske i Iraka (Sport klub)
Toplinski val u Hrvatskoj: Objavljene preporuke za zaštitu od vrućina (N1)
Bjelovar se vratio u prošlost, točnije u 18. stoljeće. Ove godine jubilarnom, tridesetom Terezijanom, turističko-zabavnom manifestacijom posvećenom utemeljiteljici grada, austrougarskoj carici Mariji Tereziji, Bjelovar obilježava 270 godina od osnutka (HRT)
Rat protiv Irana trajao je nešto više od 15 tjedana, u Iranu je život izgubilo oko 3500 ljudi, SAD je izgubio trinaest vojnika. Američke porezne obveznike ovaj je sukob stajao najmanje 132 milijarde dolara (Jutarnji)
Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak mogao bi podnijeti ostavku i odrediti vremenski okvir za svoj odlazak s dužnosti, poljuljana mu je pozicija nakon što je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu (tportal)
Badel nema novca za kupnju Jamnice. Što se onda krije iza tog posla? Bez nekog jakog partnera “iz sjene” teško će biti izvesti ovakav pohtvat (Danica)
Na hrvatskim cestama vozi oko dva milijuna vozila, no tek njih oko 10 tisuća potpuno je električno, problem za turiste je i nedovoljan broj punionica na Jadranu (Poslovni)
HDZ-ovac Franjo Arapović: Prvi put kad Pavlek nije dao keš, netko je nazvao policiju, on sam nije toliko pametan da ukrade 30 milijuna eura (Index)
Šimunić objavio nove račune: Hokejski savez jednoj tvrtki dao više od 620.000 eura (Index)
SP: Japan je pobijedio Tunis 4:0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti SP-a (Index), Njemačka u nadoknadi do pobjede protiv Obale Bjelokosti 2:1 i prvog mjesta u skupini E (HRT), remi Ekvadora i Curaçaa bez pogodaka će se godinama pamtiti, postavili rekord u broju udaraca u okvir gola bez zgoditka (tportal), Hrvatska protiv Paname igra na najmanjem stadionu na Svjetskom prvenstvu, u Torontu (Index), Index donosi pregled današnjeg dana
Zelenski zaprijetio Lukašenku: “Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati” (Index)
Đikić: Zašto je Andrej Plenković odjednom došao na ideju o povećanju broja saborskih zastupnika koje biraju hrvatski državljani u BiH i iseljeništvu? Smisao je primarno propagandni u dva smjera: s jedne strane, signaliziranje vlastite domoljubne brige za Hrvate izvan Hrvatske; s druge, optuživanje lijeve opozicije za nedovoljnu razinu hrvatstva (Novosti)
Koordinator Udruge Franak Goran Aleksić: Odluka Vrhovnog diskriminira, past će na Ustavnom sudu (HRT)
Prometni stručnjaci imaju 38 prijedloga za ubrzavanje javnog prijevoza: uvođenjem novih žutih traka na ključnim koridorima poput Mosta slobode, ukidanjem prava vožnje taksistima na kritičnim dionicama te zabranom određenih skretanja automobilima na najgušćim raskrižjima… (Jutarnji)
Rockefeller je bio ‘mala beba’: Muskovo bogatstvo dosegnulo je 3 posto američkog BDP-a (Poslovni)
Fortune: Infobip među 25 najinovativnijih kompanija u Europi (Debug)
Za Maroko je SP 2030. daleko više od sportskog događaja. Kraljevstvo ulaže milijarde u infrastrukturu i prestižne projekte. No uz ponos i oduševljenje rastu i sumnje te društveni sukobi (DW)
Osuđeni roditelji koji su u dvorištu kuće kod Novog Marofa zakopali tijela svoje dvije bebe, dobili 17 godina zatvora (N1)
SP: Amerikanci su druga momčad koja je osigurala drugi krug na Svjetskom prvenstvu, dobili Australiju 2:0 (Index), Kanada razbila Katar 6:0 (Sportske), Turska s igračem više ispala, izgubili od Paragvaja 2:0 (HRT)