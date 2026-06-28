Broj mrtvih u Venezueli premašio 1400: Spasioci nastavljaju s potragom za preživjelima (tportal)
Dugotrajni toplinski val u Francuskoj izazvao je kaotične scene u trgovinama diljem zemlje, gdje se kupci otimaju za klima-uređajima koji su na sniženjima, što je u nekim slučajevima preraslo u tučnjave i dovelo do ozljeda (Index), servis od 50, ugradnja do 300 eura, pomama za klima-uređajima i kod nas (HRT)
HŽ uvodi sezonske noćne vlakove iz unutrašnjosti prema Dalmaciji (HRT)
Cijene nafte i plina u padu: Smirivanje napetosti na burzama (Lider)
Krenuo vlak Sarajevo-Ploče, odmah se pojavili problemi, kvar na lokomotivi, ali i pokušaj šverca migranata (Jutarnji)
Njemačka domaća obavještajna služba smatra da je stranka AfD djelomično desnoekstremistička. Prema jednoj ekspertizi, ta parlamentarna stranka je i protuustavna. Znači li to da bi mogla uslijediti zabrana AfD-a? (DW)
Najviša temperatura ikad kod nas zabilježena je u Pločama 1981. godine – 42,8 stupnjeva, najviša u Europi je na Siciliji 2021. – 48,8 (Media servis, Index)
Povorka u Philadelphiji pred utakmicu s Ganom, razvili veliku zastavu, očekuje se tisuće navijača (Večernji)
Estonija prva u svijetu uvodi digitalni ID za AI agente (Bug)
Koncertni turizam cvjeta: Pula bilježi najbogatije koncertno ljeto dosad (HRT)
Mađarska: Magyar velikom brzinom demontira Orbanov sustav (DW)
Britanija traži novog premijera, sedmi put u deset godina, Ideje o pitanju nasljednika postavlja podpitanje može li se uopće u ovom trenutku u UK i zamisliti radikalno drukčija verzija ekonomskog modela
Troškovi AI alata do 2028. mogli bi premašiti plaće developera (Bug)
Brano Jakubović (Dubioza Kolektiv): “Apelujem na sve festivale da omoguće pristup novinarima, šta ću inače čitati na portalima ako vi ne možete pisati?” (Muzika)
Legenda o Picokima prvi put pod kulisom novih bedema kod utvrde Stari grad u Đurđevcu, koji su upravo dovršeni, uprizorenje od 21 sat (ePodravina)
Trump napao Iran kako bi ga spriječio da dođe do nuklearnog oružja. Rat je pokazao da Teheranu atomska bomba niti ne treba jer je dovoljno da zaprijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, kojim prolazi petina ukupnog globalnog prometa naftom (Index), SAD ponovno napao Iran, ovaj put kao odmazdu zbog napada na trgovački brod (Index)
Drastično porastao broj mrtvih u Venezueli, 50.000 nestalih (Index), Hrvat iz Caracasa: Imamo popis od 600 Hrvata, zasad jedan nestali (HRT)
Objavljen novi Crobarometar. HDZ nastavlja padati, Možemo! raste (Jutarnji)
Filmovi Stevena Spielberga na otvorenom – na krovnoj terasi Ljetnog kina Ribnjak pogledajte kultne ‘Ralje’, ‘E.T. – izvanzemaljac’, ‘Jurski park”… od kraja lipnja (Ravno do dna)
Hrvatske općine pokazuju kako izgleda pametna tranzicija: projekti koji rješavaju konkretne svakodnevne probleme građana i pokazuju da su digitalna i zelena tranzicija moguće i u manjim sredinama (Lider)
Ovogodišnja Terezijana nadmašila je rekordnu prošlogodišnju, promet veći za više od milijun eura (BBZ info), Grad Bjelovar ove godine za manifestaciju izdvojio 1,2 milijun eura (Danica), nastupili i Baby Lasagna i Käärijä (Net)
Velika promjena u hrvatskih trgovinama od 1.7., na police nam se vraćaju proizvodi koje dugo nismo vidjeli: zakrivljeni krastavci, mrkve koje nisu idealne narančaste boje, preveliki ili premali krumpir, jabuka koja nije simetrična… i drugi proizvodi OPG-ova koji dosad nisu odgovarali standardima za prodaju u trgovinama, a sigurne su za jesti (Jutarnji)
Plenković: Hrvatska ulazi u nuklearnu suradnju s Kanadom, spomenuo i hrvatsku tvrtku koja će proizvoditi za kanadsku vojsku (tportal)
Ravno do dnatraži ispriku Grada Zagreba zato što im ove godine iz organizacije nisu dali akreditacije za INmusic: To je sada festival koji je u interesu građana Zagreba, a ne korporativnog kapitala. Grad Zagreb mora znati što se događa u INmusic festivalu i ne smije biti isključen iz mnoštva procesa… oglasio se i HND: organizatori kulturnih i javno financiranih događanja ne smiju uvjetovati izdavanje novinarskih akreditacija sadržajem koji bi mediji trebali objaviti (Ravno do dna)
Pristup Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske (CEZIH) od 1. srpnja ove godine bit će moguć isključivo putem novih iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika, stare HZZO kartice prestaju vrijediti za to do kraja lipnja (N1)
Pobjedu Hrvatske nad Panamom na HRT-upratilo više od pola milijuna ljudi, utakmicu protiv Engleske pratilo čak 1.159.284 ljudi (Index)
Specijalizirana bojna ‘Raid’: Ukrajina je prvi put otkrila detalje djelovanja tajne postrojbe za dubinske napade bespilotnim letjelicama koja već mjesecima izvodi udare stotinama kilometara iza bojišnice, pogađajući ključnu rusku vojnu i energetsku infrastrukturu (tportal)
Venezuela: Stiže sve više snimki iz zraka, poginulo najmanje 235 ljudi, ozlijeđeno najmanje 4300, nestalih više od 50 tisuća (Index)
Japan evakuirao više od dva milijuna ljudi zbog tajfuna Mekhala (HRT)
Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 °C. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm (HRT)
Kralj Charles i kraljica Camilla odlučili su da se ipak neće preseliti u Buckinghamsku palaču. Službena rezidencija britanskih monarha služit će samo kao ‘operativni stožer’, ostat će živjeti u obližnjoj rezidenciji Clarence House (tportal)
Što Hrvatskoj osigurava prolaz skupine: pobjeda protiv Gane donosi drugo mjesto i definitivan prolaz dalje, a vrlo vjerojatan prolaz donosi i bod. Poraz nam komplicira situaciju – Senegal ne smije pobijediti Irak, Španjolska bi trebala svladati Urugvaj, Novi Zeland bi trebao pobijediti Belgiju ili da Egipat slavi protiv Irana (Sport klub)
Broj poginulih u Venezueli nakon potresa porastao je na 188, dok je 1520 osoba ozlijeđeno. Masovne pljačke, ljudi očajni: “Kopamo rukama” (Index)
Ukrajina provodi sustavnu kampanju izolacije okupiranog Krima, koristeći višestruku seriju napada bespilotnim letjelicama kako bi poluotok odsjekla od ruske logistike. Cilj je prekinuti opskrbu i uništiti ključnu infrastrukturu, čime bi se ruska okupacija postupno ugušila i natjerala na povlačenje (Index)
Dok svijet promatra što se događa u Ukrajini i na Bliskom istoku, Kina malo po malo osvaja Pacifik. U samo nekoliko tjedana kineski su brodovi proveli prilično sporne ‘aktivnosti provođenja zakona’ na udaljenosti od 500 milja od svojih obala (tportal)
Eiffelov toranj zatvoren zbog ekstremnih temperatura (Nacional)
SP: Senzacija – Ekvador srušio Njemačku 2:1 (Jutarnji), Nizozemska svladala Tunis s 3:1, dok su Japan i Švedska podijelili bodove odigravši 1:1… Ako Hrvatska remizira s Ganom, završit će treća s 4 boda i ide ispod Švedske (Index), Obala Bjelokosti slavila je 2:0 protiv Curaçaa (tportal)
Nije samo Venezuela: Snažni potresi pogodili i druge dijelove svijeta, snažno podrhtavanje tla osjetili i u Japanu, no bez veće zabilježene štete (N1)
Francuski vojni mimohod povodom dana pada Bastilje ove godine dobiva nove geopolitičke konotacije. Macron pozvao je na marš sve zemlje članice koalicije za pomoć Ukrajini, Koalicije voljnih, javlja Net.hr. Plenković šalje vojnike, poruka Milanoviću koji je protiv ulaska naše vojske u koaliciju (Nacional)
Meta ima nove pametne naočale napravljene u suradnji s EssilorLuxotticom, ima 1kameru od 12 MP, AI asistenta… (Bug)
Reprezentacije koje izbore nokaut-fazu osiguravaju najmanje 15 milijuna američkih dolara nagrade za rezultat na turniru, uz ranije isplaćene iznose za nastup i pripreme. BiH ju je već izborila… (tportal)
PPD: Kako je Pavao Vujnovac izgradio najjaču kompaniju u Hrvatskoj (Lider)
Najljepše hrvatske vinske ceste: 5 ideja za izlet zbog kojih vrijedi sakriti ključ od auta (Pun kufer)
SP: Brazil razbio Škotsku 3:0, povoljan rezultat i za BiH i za Hrvatsku (tportal), Meksiko dobio Češku 3:0, JAR šokirao Koreance 1:0 (Net), Švicarska pobjedom protiv Kanade 2:1 do vrha skupine B (HRT), Maroko dobio Haiti 4:” (Sportske)
Zbog pretrpanosti Karepovca splitski otpad preuzet će Zadarska županija? (HRT)
Investitori povukli 2,5 milijarde dolara iz bitcoin i ethereum ETF-ova, investitori ne rotiraju toliko koliko smanjuju rizik (Lider)