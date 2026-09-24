Plavi dizel ove godine poskupio skoro 100 posto: “Pitanje je tko će ovo još moći pratiti” (N1)
Hrvatica traži muža prezimena Stipić da se kratko vjenčaju i zaobiđu birokraciju, želi si vratiti djevojačko prezime, a to trenutno ne može zbog kaznene prijave za utaju vozila kupljenog na leasing (Index)
Jedan od rijetkih koji odbija ratnu retoriku: Kako je finski predsjednik postao ključni igrač u Europi (tportal)
Gospićani su bijesni: Capak nas je uvjeravao da postoji nekakav nepropusni sloj tla (Index)
Studenac, trgovački lanac s jednom od najvećih mreža trgovina s mješovitom robom u Hrvatskoj, nalazi se u ozbiljnim poslovnim problemima, duguje dobavljačima, postoji bojazan od blokade (Novi list, tportal, Danica)
Tomašević kaže da je iznenađen zahtjevima sindikata ZET-a i Holdinga: “Dizali smo plaću gotovo dvostruko u pet godina. Nema dogovora” (Jutarnji, N1)
Najskuplji dizel među članicama EU prema tim podacima ima Finska, gdje prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri, neznatno jeftiniji u Danskoj i Nizozemskoj, slijedi Njemačka (2,426), u Francuskoj 2,291, i u Sloveniji je iznad dva eura (Index)
Trump u UN-u zaprijetio Iranu: “Ili sporazum ili ću uništiti Islamsku Republiku“, (Index, BBC), Macron se obrušio na Trumpa, udarao šakom po govornici, kritizirao ga zbog Gaze (Dnevnik)
Moldavija proglasila izvanredno stanje zbog energije i vode (HRT)
Zadnjeg dana ljeta u dijelovima Srbije pao snijeg (Nacional)
Goran Bare otkazao i Osijek: Majke staju s nastupima na dva mjeseca (Muzika)
Ursula ga otresla, Picula ga živcira, Bugari ga guraju u provaliju: Otpisuje li konačno Europa Vučića? Vučić je godinama dosta vješto driblao Europsku uniju, glumeći ‘faktor stabilnosti u regiji’. Posljednjih tjedana, međutim, situacija se mijenja (tportal)
Glavni tajnik UN-a na Općoj skupštini: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi (N1)
Svaki grad (općina) MORA imati prinudnog upravitelja zgrade! Bez toga nema OIB-a, zajednice suvlasnika, ali ni novca od države (Zgradonačelnik)
Sonja Hranjec dobila 12 i pol godina zatvora za ubojstvo Vedrana u zagrebačkoj Mediki (24 sata, Jutarnji)
Hrvatska nogometna reprezentacija ovog tjedna prvi put ulazi u akciju sa Slavenom Bilićem na klupi, u Ligi nacija igramo protiv Češke, Španjolske, Engleske i onda opet Španjolske – 4 utakmice u 11 dana (Index)
Kalifornija proglasila izvanredno stanje zbog dolaska El Niña (HRT), porast temperature u samom središtu El Niña u Tihom oceanu dosegnuo 3.05°C. Time je nadmašen dosadašnji apsolutni rekord od 3.02°C zabilježen krajem studenoga 2015. godine (Večernji)
Anketa: Manje od trećine Amerikanaca podržava Trumpa. Razlog nije samo rat u Iranu, već i upravljanje troškovima života (Nacional)
Tomislav Ćorić: ‘Cijenu dizela branit ćemo na 2 eura’ (Danica)
U Vrbovskom prvi put dron pomogao u pošumljavanju (HRT)
Špancirfest privukao 330 tisuća posjetitelja, promet 15,3 milijuna eura (HRT)
ZHIVA je dobitnica Nagrade Milan Mladenović 2026 s pjesmom ‘Atom’ (Ravno do dna)
Hutisti su nedavnim osvajanjem cijele jemenske obale Crvenog mora i dolaskom do ključnog plovnog prolaza Bab el-Mandeba svoj sukob sa Saudijskom Arabijom, Izraelom i ostatkom svijeta podigli na novu razinu (Jutarnji, Index)
Nagodba Josipe ex Rimac s USKOK-om: Trebala dobiti 6 godina, ide van za 6 mjeseci? (Index)
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, ima tek u dijelu unutrašnjosti umjerene do povećane naoblake. Na moru je vjetrovito, puše jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima mjestimice i preko 110 km na sat, sutra sunčanije (N1)
Dan bez automobila u Zagrebu: Zatvoren centar, besplatni bicikli i javni prijevoz (N1)
U BiH se nadaju svjetskom rekordu – 20 ljudi utrpalo se u Golfa “dvojku” (Autonet)
Pripuzova firma dobila posao sanacije otpada u Gospiću (Index)
Hrvatski nogometni savez na meti USKOK-a, sumnjive su im provizije od sponzorskih ugovora (Index)
Dizel od sutra 1,91 euro, Vlada ne dira PDV: Na intervencije već potrošeno 200 milijuna eura (Poslovni)
Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja, osuđena je bezuvjetno na godinu i osam mjeseci zatvora te sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, od čega je 30 tisuća već uplatila (Index, N1)
Vožnja bicikla do radnog mjesta smanjuje rizik od bolesti i smrti (HRT)
Obavještajci upozoravaju Europu: Putin bi mogao testirati NATO već za nekoliko mjeseci (tportal)
Opet raste cijena jaja u Hrvatskoj, prosječna veleprodajna cijena jaja u EU iznosila je prošli mjesec 2,39 eura, što znači da je Hrvatska bila skuplja za 16 posto (2U,77) (Danica)
Jegulja je nekad bila hrana za siromašne, ali danas je tražena delikatesa. No zbog šverca je europska jegulja gotovo istrijebljena. Jer zarade su tu basnoslovne, i do 9.000 eura za kilogram mlađi (DW)
Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je prema uvjerljivoj pobjedi na parlamentarnim izborima. Nakon gotovo 14 posto prebrojenih glasova imala je 57,5 posto potpore… premda Putin izbore predstavlja kao test potpore ratu u Ukrajini, kritičari tvrde da ruski strogo kontrolirani politički sustav ne dopušta stvarno političko neslaganje (Index)
U minusu svaki peti građanin. Za život u dugu plaćaju do čak 7 % kamate godišnje (Nacional)