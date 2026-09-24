Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Poslovođa u Holdingu objavio platne liste: “Grad manipulira brojkama, stvarna plaća je oko 1000 eura” (N1)
  • Blokiran račun Studenca, koji je ostao bez dijela bankarskog financiranja, dobavljači su pokrenuli naplatu, a dospjele obveze već prelaze 60 milijuna eura (Lider, tportal)
  • iPhone 18 Pro završio na testu izdržljivosti i nije se dao saviti (Bug)
  • Aleksić otkrio zašto je ubio Luku (19): “Odlučio sam napraviti teško kazneno djelo, dosadio mi je život, nisam više imao za posuđivati” (RTL, Index)
  • Ugašen požar kod Rijeke, kvaliteta zraka loša. Oglasila se Pripuzova firma: izbio požar u glomaznom otpadu, nema ozlijeđenih, a požar se nije proširio izvan zahvaćenog područja (Index)

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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Sprema se djelomični prekid vatre u Ukrajini, Vladimir Putin stiže u Miami!? (Jutarnji)
  • Studenac dao zahtjev za predstečaj (Index)
  • Planulo Kino Tuškanac (Index)
  • Plavi dizel ove godine poskupio skoro 100 posto: “Pitanje je tko će ovo još moći pratiti” (N1)
  • Hrvatica traži muža prezimena Stipić da se kratko vjenčaju i zaobiđu birokraciju, želi si vratiti djevojačko prezime, a to trenutno ne može zbog kaznene prijave za utaju vozila kupljenog na leasing (Index)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Jedan od rijetkih koji odbija ratnu retoriku: Kako je finski predsjednik postao ključni igrač u Europi (tportal)
  • Gospićani su bijesni: Capak nas je uvjeravao da postoji nekakav nepropusni sloj tla (Index)
  • Studenac, trgovački lanac s jednom od najvećih mreža trgovina s mješovitom robom u Hrvatskoj, nalazi se u ozbiljnim poslovnim problemima, duguje dobavljačima, postoji bojazan od blokade (Novi list, tportal, Danica)
  • Tomašević kaže da je iznenađen zahtjevima sindikata ZET-a i Holdinga: “Dizali smo plaću gotovo dvostruko u pet godina. Nema dogovora” (Jutarnji, N1)
  • Direktor Nvidije: AI neće uništiti svijet (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Najskuplji dizel među članicama EU prema tim podacima ima Finska, gdje prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri, neznatno jeftiniji u Danskoj i Nizozemskoj, slijedi Njemačka (2,426), u Francuskoj 2,291, i u Sloveniji je iznad dva eura (Index)
  • Trump u UN-u zaprijetio Iranu: “Ili sporazum ili ću uništiti Islamsku Republiku“, (Index, BBC), Macron se obrušio na Trumpa, udarao šakom po govornici, kritizirao ga zbog Gaze (Dnevnik)
  • Moldavija proglasila izvanredno stanje zbog energije i vode (HRT)
  • Zadnjeg dana ljeta u dijelovima Srbije pao snijeg (Nacional)
  • Goran Bare otkazao i Osijek: Majke staju s nastupima na dva mjeseca (Muzika)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Vučković: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci (HRT)
  • Nova anketa: HDZ vodi, SDP i Možemo zajedno imaju više (Index)
  • Končar svijetu predstavio svoj najnoviji proizvod, novi vlak objedinjuje prednosti električne i dizelske vuče (Jutarnji)
  • Kao štakori, dronovi sad mogu koristiti “brkove” (taktilne senzore) za navigaciju za let kroz nepoznato(Mreža)
  • Što Amerikanci kriju na Grenlandu? Samo 177.000 litara radioaktivnog otpada… (Express)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ursula ga otresla, Picula ga živcira, Bugari ga guraju u provaliju: Otpisuje li konačno Europa Vučića? Vučić je godinama dosta vješto driblao Europsku uniju, glumeći ‘faktor stabilnosti u regiji’. Posljednjih tjedana, međutim, situacija se mijenja (tportal)
  • Glavni tajnik UN-a na Općoj skupštini: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi (N1)
  • Svaki grad (općina) MORA imati prinudnog upravitelja zgrade! Bez toga nema OIB-a, zajednice suvlasnika, ali ni novca od države (Zgradonačelnik)
  • Sonja Hranjec dobila 12 i pol godina zatvora za ubojstvo Vedrana u zagrebačkoj Mediki (24 sata, Jutarnji)
  • Hrvatska nogometna reprezentacija ovog tjedna prvi put ulazi u akciju sa Slavenom Bilićem na klupi, u Ligi nacija igramo protiv Češke, Španjolske, Engleske i onda opet Španjolske – 4 utakmice u 11 dana (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Kalifornija proglasila izvanredno stanje zbog dolaska El Niña (HRT), porast temperature u samom središtu El Niña u Tihom oceanu dosegnuo 3.05°C. Time je nadmašen dosadašnji apsolutni rekord od 3.02°C zabilježen krajem studenoga 2015. godine (Večernji)
  • Anketa: Manje od trećine Amerikanaca podržava Trumpa. Razlog nije samo rat u Iranu, već i upravljanje troškovima života (Nacional)
  • Tomislav Ćorić: ‘Cijenu dizela branit ćemo na 2 eura’ (Danica)
  • U Vrbovskom prvi put dron pomogao u pošumljavanju (HRT)
  • Špancirfest privukao 330 tisuća posjetitelja, promet 15,3 milijuna eura (HRT)
  • ZHIVA je dobitnica Nagrade Milan Mladenović 2026 s pjesmom ‘Atom’ (Ravno do dna)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Hutisti su nedavnim osvajanjem cijele jemenske obale Crvenog mora i dolaskom do ključnog plovnog prolaza Bab el-Mandeba svoj sukob sa Saudijskom Arabijom, Izraelom i ostatkom svijeta podigli na novu razinu (Jutarnji, Index)
  • Nagodba Josipe ex Rimac s USKOK-om: Trebala dobiti 6 godina, ide van za 6 mjeseci? (Index)
  • Pretežno vedro je diljem Hrvatske, ima tek u dijelu unutrašnjosti umjerene do povećane naoblake. Na moru je vjetrovito, puše jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima mjestimice i preko 110 km na sat, sutra sunčanije (N1)
  • Dan bez automobila u Zagrebu: Zatvoren centar, besplatni bicikli i javni prijevoz (N1)
  • U BiH se nadaju svjetskom rekordu – 20 ljudi utrpalo se u Golfa “dvojku” (Autonet)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Pripuzova firma dobila posao sanacije otpada u Gospiću (Index)
  • Hrvatski nogometni savez na meti USKOK-a, sumnjive su im provizije od sponzorskih ugovora (Index)
  • Dizel od sutra 1,91 euro, Vlada ne dira PDV: Na intervencije već potrošeno 200 milijuna eura (Poslovni)
  • Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja, osuđena je bezuvjetno na godinu i osam mjeseci zatvora te sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, od čega je 30 tisuća već uplatila (Index, N1)
  • Vožnja bicikla do radnog mjesta smanjuje rizik od bolesti i smrti (HRT)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • SAD deportirao više od 25.000 ljudi u treće zemlje (HRT)
  • Stiže osjetno zahlađenje: Temperature se noću spuštaju blizu nule (N1)
  • Pogledajte kako sada izgleda Kranjčevićeva: Stadion dobiva prepoznatljiv oblik (Jutarnji)
  • Goran Bare nije uspio otpjevati ni prvu pjesmu, morali su ga odvesti s pozornice na koncertu u Makarskoj (Index)
  • Donald Trump sad predlaže i promjenu naziva za umjetnu inteligenciju: Supreme, superior pa čak i extreme intelligence… (Bug)
  • Dinamo pobijedio Lokomotivu 3:2 i preuzeo vrh SHNL-a, s Hajdukom i Osijekom i utakmicom manje na vrhu ljestvice (Index)
  • Dani vrganja i crnog tartufa u Paki kod Novog Marofa okupili brojne ljubitelje gljiva (HRT), nudili se i štrukli od vrganja (Klikaj)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Obavještajci upozoravaju Europu: Putin bi mogao testirati NATO već za nekoliko mjeseci (tportal)
  • Opet raste cijena jaja u Hrvatskoj, prosječna veleprodajna cijena jaja u EU iznosila je prošli mjesec 2,39 eura, što znači da je Hrvatska bila skuplja za 16 posto (2U,77) (Danica)
  • Jegulja je nekad bila hrana za siromašne, ali danas je tražena delikatesa. No zbog šverca je europska jegulja gotovo istrijebljena. Jer zarade su tu basnoslovne, i do 9.000 eura za kilogram mlađi (DW)
  • Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je prema uvjerljivoj pobjedi na parlamentarnim izborima. Nakon gotovo 14 posto prebrojenih glasova imala je 57,5 posto potpore… premda Putin izbore predstavlja kao test potpore ratu u Ukrajini, kritičari tvrde da ruski strogo kontrolirani politički sustav ne dopušta stvarno političko neslaganje (Index)
  • U minusu svaki peti građanin. Za život u dugu plaćaju do čak 7 % kamate godišnje (Nacional)