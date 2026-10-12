Brze i kratke - Monitor.hr
Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • EU uveo dosad najveće sankcije Rusiji. Kremlj odgovorio Ukrajini, dao kontraponudu: Rusija neće napadati Ukrajinu na dan eventualnih izbora (Index)
  • E-romobili izmiču kontroli. Struka traži stroža pravila: tehničke preglede, osiguranje i registraciju (Nacional)
  • Bit će teže doći do kineskih vozila: Uvodi se ozbiljno ograničenje u Europskoj uniji? (Revija HAK)
  • Goran Bare bit će pokopan u rodnim Vinkovcima (24sata)
  • Od utorka nove cijene goriva: benzin ostaje na 1,74 eura, dizel pojeftinjuje jedan cent (Poslovni)

Slične vijesti

Jučer (15:00)

Brze i kratke

  • Analitičar Barić: Putin je otpustio sve kočnice, očekujem eskalaciju, cilj mu je izbaciti NATO iz Europe ili ga napraviti neuspješnim savezom, vratiti srednju i istočnu Europu u interesnu zonu Rusije (Index, RTL)
  • Najamnine u Hrvatskoj porasle 40% u godinu dana. U EU je gore samo u Rumunjskoj (Index)
  • Sud u New Yorku zabranio je u nedjelju Trumpovoj administraciji korištenje javnog novca za plaćanje političkih oglasa (N1)
  • Što slušati ovaj tjedan: novi albumi na streaming platformama (Magnet)
  • Kenijac Nahashon Ndegwa Gathingi pobjednik je 34. Zagrebačkog maratona (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Ukrajini “nakon” iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre (Jutarnji)
  • Ukrajinska vojska razvila je novu borbenu taktiku nazvanu ‘Grifon’, koja je od prvih testiranja početkom ove godine prerasla u sustav koji se već koristi u stvarnim operacijama (tportal)
  • CRO Demoskop: HDZ i SDP u padu, Možemo raste (tportal)
  • Prosječna zagrebačka plaća je 1738 eura, medijalna 1515 (Index)
  • Cijene iPhonea Duo diljem svijeta: Najskuplji u Turskoj (više od 4,6 tisuća dolara), najjeftiniji u SAD-u (1999) (Mreža)
  • Studenac se reorganizira, zatvara 104 trgovine, ukida veleprodaju (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Trump: Od ovog trenutka je na snazi ENERGETSKO PRIMIRJE Rusije i Ukrajine (Index), Zelenski ranije danas izjavio da je Ukrajina spremna prestati napadati ruske rafinerije, no tvrdi da ne zna da je primirje počelo
  • Tko su hutisti i zašto napadaju Saudijsku Arabiju? Pobunjenici koje podržava Iran, ekstremistička skupina nastala 90-ih, protive se američkom i izraelskom utjecaju na Bliskom istoku, kontroliraju četvrtinu teritorija Jemena (Index)
  • Papa Lav mora na operaciju: Liječnici otkrili promjenu na plućima (tportal)
  • Vlada ukida porez na mirovine, procjenjuje se da će promjena smanjiti prihode jedinica lokalne samouprave za oko 180 milijuna eura (Poslovni)
  • Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika odnosno 22 posto zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih, javio je HRT (tportal)
  • HŽ Putnički prijevoz planira 44 milijuna eura za kupnju dijela nekretnina i pripadajuće imovine TŽV-a Gredelj, kojom bi osigurao prostor za održavanje i garažiranje sve većeg broja vlakova (Lider)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Dvanaest mrtvih, više od 300 ranjeno u napadu na zračnu luku u Rijadu, odgovornost preuzeli hutisti (N1)
  • Slavonija plače zbog zatvaranja Studenca: ‘Kao da mi je umro najbliži rod. Selo je postalo groblje’ (tportal)
  • Potvrđena nalazišta: Hrvatska doslovno leži na ‘blagu’, bušotine u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću trebale bi proraditi 2030. (Poslovni)
  • Akademija likovnih umjetnosti bila je u četvrtak domaćin promocije monografije ‘Božesačuvaj nas devedesetih’. Ona donosi opsežan pregled rada dizajnerskog dvojca (Ravno do dna)
  • Uhićena zločesta bakica (80) u Zagrebu: ključem izgrebala hrpu automobila (Danica)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump opet spasio Putina i okrenuo leđa Zelenskom, poručio kako Ukrajini treba novi predsjednik (Index), no ta bi ga odluka mogla koštati uoči izbora za Kongres (tportal)
  • Ukrajina ima rekordnu žetvu. Problem je što je nema kamo poslati (Index)
  • SpaceX želi postati mobilni operater (Bug)
  • Martina Dalić: Rajčica na polju 0,95 centi, a na tržnici 5 eura (Danica)
  • Obnovljena bivša Tvornica duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod seli u nju (Jutarnji)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Novi detalji oko vlaka u provaliji: “Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Upitna ispravnost vagona” (N1)
  • Australija pritišće AI divove. OpenAI i Anthropic pristali na stroža pravila (Index)
  • U Peruu na izborima za gradonačelnika pobijedio Hitler Mussolini: ‘Ljudi, ja sam dobri Hitler’ (Nacional)
  • Megan Fox pokrenula stranicu s hot sadržajem. Zbog navale se rušila više puta (Index)
  • Mile Kekin u Tvornici kulture – koncertni report: pred manje publike nego zadnji put u Tvornici predstavio svoj novi album, prisjetili se i preminulog Bareta (Ravno do dna)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Teretni vlak kod Rijeke izletio s pruge, 11 vagona u provaliji (Index)
  • Prosvjed poduzetnika u Zagrebu: “Za 1500 eura neto plaće državi ide još 1100 eura, najveći uzrok inflacije u Hrvatskoj je državna potrošnja” (Index, Jutarnji, N1)
  • Zagreb će zapjevati za Gorana Bareta: u nedjelju u Parku Vjekoslava Majera, Sopot, u 19 sati (tportal)
  • Dalekovod sa Šveđanima potpisao ugovor vrijedan 300 milijuna eura, gradit će dva nova paralelna 400 kV dalekovoda na trasi dugoj približno 94 kilometra (Poslovni)
  • Hrvatska kinematografija dobila je čistokrvni horor; dugometražni igrani film “Štriguni” redatelja i scenarista Alda Tardozzija, koji donosi mračno uprizorenje stare istarske legende o besmrtnim mitskim bićima štrigunima, glume Rade Šerbedžija, Tihana Lazović… (Jutarnji)
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • U Rusiji je samo nekoliko sati nakon Trumpove objave o dogovoru s Putinom planuo ključni naftni terminal (Index)
  • Emil Tedeschi: Hrvati danas žive bolje nego prije 10 godina (RTL, Danica)
  • “Dosta je nameta” naziv je prosvjeda koji danas u Zagrebu organiziraju poduzetnici i mali iznajmljivači. Traže ukidanje sidrenih cijena (RTL)
  • Francuska kriza školstva: štakori u toaletima i rupe u krovu (DW)
  • Moody’s potvrdio rejting Hrvatske ‘A3’, uz stabilne izglede (N1)
Subota (00:00)

Brze i kratke

  • Završen očevid: Bare je umro tijekom noći, u snu (Jutarnji), oglasili se i članovi Majki: Kratkom, ali emotivnom porukom oprostili se od svog frontmena: “Hvala ti… na svemu” (tportal)
  • Trump objavio da je s Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u (Index)
  • Studenac zatvara više od 100 dućana, Danica donosi popis
  • Željko Lovrić napustio dužnost župnika zbog prijetnji i fizičkih napada (N1)
  • Dio ministara uskoro bi mogao ostati bez fotelje. Izvor iz HDZ-a: ‘Kad god smo rekonstruirali Vladu, popularnost nam je rasla’ (Nacional)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Angažman dvojice bliskih suradnika Donalda Trumpa, Chrisa LaCivite i Jamesa Blaira, u izbornoj kampanji SNSD-a Milorada Dodika izazvao je ozbiljne napetosti u republikanskim redovima. Kako piše Politico, američki predsjednik nije znao da su njegovi ključni politički stratezi otputovali uBiH, i to uoči međuizbora.. (tportal)
  • Automobili već tjedan dana voze novom Sarajevskom cestom u Zagrebu. Tramvajski promet još nije pušten, ali se očekuje za mjesec dana (Index)
  • Romana Jerković: Odlazim iz SDP-a nakon gotovo 30 godina, netko me se želi politički riješiti ili doći na moje mjesto (Jutarnji)
  • Mario (52) iz Zagreba zbog AI-a ostao bez posla, radio je kao video montažer, sad radi  kao kućni majstor: “U početku ga je bilo sram, taj posao nije luksuzan i estetičan, ali znamo koliko je plaćen” (Index)
  • James Carter Quartet u Tvornici kulture – diši, čovječe, diši… report sa 17. Zagreb Jazz Festivala (Ravno do dna)