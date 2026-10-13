Nacional: Bivši glavni državni inspektor Mikulić je pokušao ući u Šincekov posao s otpadom, prijetio mu dozvolama (Index)
Slovenci su u nedjelju izašli na četiri referenduma, najviše pažnje na izmjeni zakona o parlamentarnoj istrazi i ukidanju obvezne RTV pretplate (tportal)
Napadnut Kijev, upozorenja se nisu oglasila. Trump: Obje strane su kršile primirje (Index)
Tržište kapitala sve privlačnije građanima: Oko dva i pol milijuna hrvatskih građana sudjeluje u mirovinskim fondovima, više od 100 tisuća ulaže u državne obveznice i trezorske zapise, a oko 14 tisuća sudjelovalo je u javnim ponudama dionica privatnih kompanija (HRT)
Glumac RJ Mitte, najpoznatiji po ulozi Waltera “Flynna” Whitea Jr. (sina glavnog protagonista) u popularnoj seriji “Breaking Bad”, preminuo je u 35. godini (Index)
Analitičar Barić: Putin je otpustio sve kočnice, očekujem eskalaciju, cilj mu je izbaciti NATO iz Europe ili ga napraviti neuspješnim savezom, vratiti srednju i istočnu Europu u interesnu zonu Rusije (Index, RTL)
Najamnine u Hrvatskoj porasle 40% u godinu dana. U EU je gore samo u Rumunjskoj (Index)
Sud u New Yorku zabranio je u nedjelju Trumpovoj administraciji korištenje javnog novca za plaćanje političkih oglasa (N1)
Što slušati ovaj tjedan: novi albumi na streaming platformama (Magnet)
Kenijac Nahashon Ndegwa Gathingi pobjednik je 34. Zagrebačkog maratona (HRT)
Trump: Od ovog trenutka je na snazi ENERGETSKO PRIMIRJE Rusije i Ukrajine (Index), Zelenski ranije danas izjavio da je Ukrajina spremna prestati napadati ruske rafinerije, no tvrdi da ne zna da je primirje počelo
Tko su hutisti i zašto napadaju Saudijsku Arabiju? Pobunjenici koje podržava Iran, ekstremistička skupina nastala 90-ih, protive se američkom i izraelskom utjecaju na Bliskom istoku, kontroliraju četvrtinu teritorija Jemena (Index)
Papa Lav mora na operaciju: Liječnici otkrili promjenu na plućima (tportal)
Vlada ukida porez na mirovine, procjenjuje se da će promjena smanjiti prihode jedinica lokalne samouprave za oko 180 milijuna eura (Poslovni)
Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika odnosno 22 posto zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih, javio je HRT (tportal)
HŽ Putnički prijevoz planira 44 milijuna eura za kupnju dijela nekretnina i pripadajuće imovine TŽV-a Gredelj, kojom bi osigurao prostor za održavanje i garažiranje sve većeg broja vlakova (Lider)
Teretni vlak kod Rijeke izletio s pruge, 11 vagona u provaliji (Index)
Prosvjed poduzetnika u Zagrebu: “Za 1500 eura neto plaće državi ide još 1100 eura, najveći uzrok inflacije u Hrvatskoj je državna potrošnja” (Index, Jutarnji, N1)
Zagreb će zapjevati za Gorana Bareta: u nedjelju u Parku Vjekoslava Majera, Sopot, u 19 sati (tportal)
Dalekovod sa Šveđanima potpisao ugovor vrijedan 300 milijuna eura, gradit će dva nova paralelna 400 kV dalekovoda na trasi dugoj približno 94 kilometra (Poslovni)
Hrvatska kinematografija dobila je čistokrvni horor; dugometražni igrani film “Štriguni” redatelja i scenarista Alda Tardozzija, koji donosi mračno uprizorenje stare istarske legende o besmrtnim mitskim bićima štrigunima, glume Rade Šerbedžija, Tihana Lazović… (Jutarnji)