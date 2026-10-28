Više od desetljeća svaki korak u pristupnom procesu Srbije, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, kao i trgovinski pregovori, morali su proći preko Vučića, piše Politico. Sada se mora suočiti s novom vladom koja prema Bruxellesu ima skeptičan stav (N1)
Policija upala šefovima dobrovoljnih zagrebačkih vatrogasaca. Tri osobe privedene zbog sumnji u trošenje novca za privatne svrhe (Index)
Na Miroševcu niče zid dug više od kilometra, radi se o grobnim mjestima za urne (tportal)
Tine – omogućuje personaliziranje tona obavijesti za individualne aplikacije (Bug)
Kompletirano 11. koloHNL-a, Hajduk remizirao s Istrom 2:2, Dinamo dobio Rijeku 2:1, Hajduk prvi, Dinamo zaostaje za bod i utakmicu manje
Vučić je pobijedio u samo tri grada u Srbiji, a to su Vranje, Leskovac i Prokuplje, javlja Nova.rs, u Novom Pazaru nije dobacio ni do 20 posto (Jutarnji), Vučića i Anu Brnabić će izbaciti iz državnih vila (Jutarnji)
Izraelci danas izlaze na birališta na izborima koje mnogi ocjenjuju kao najvažnije u novijoj povijesti zemlje, očekuje se Netanyahuov pad? (Index)
“Daj prijedlog za novi kvart”: osiguran iznos od preko 1,7 milijuna eura, dok je na javnim tribinama sudjelovalo preko 500 građana, izvijestio je Tomašević (Jutarnji)
Uvezli smo 233 milijuna litara mlijeka i 52 milijuna kilograma sira (Danica)
Stotine Hrvata čekaju u redu ispred HNK da kupe ulaznice za Orašara (Index)
Snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pogodili sveučilišni kampus, jedan od najvažnijih gradskih mostova, administrativnu zgradu i zdravstvene ustanove (Jutarnji)
Ljudi u Srbiji krenuli na Vučićeve medije. Letjele boce, sukob s policijom (Index)
Novo izvješće o Epsteinu: Bivša misica tvrdi da ju je Trump nasilno silovao (Index)
Otvoreno: Vučić nije imao istaknutog pojedinca kao protivnika jer bi svakog demontirao, a nakon nesreće u Novom Sadu nije bilo nikoga odgovornog pa je de facto odgovornost došla Vučiću “pred vrata” (HRT, Index)
Njemačko gospodarstvo od pandemije covida-19 uglavnom stagnira, sve je više njemačkih kompanija otvoreno za ponude stranih ulagača (Jutarnji)
Puhovski: Među prvim potezima nove vlasti u Srbiji morat će biti smjene u medijima i obavještajnoj službi, ovdje sigurno postoji i kadrovski problem, stvorila se nabrzinu jedna ekipa, no nema sumnje da će doći do demokratizacije Srbije (Dnevnik, Index)
Gotovo svim plitkovodnim koraljnim grebenima prijeti izumiranje (HRT)
Tadić o padu Vučića: “Ovo još nije kraj. Treba razmontirati duboku srpsku državu” (N1)
Čovjek koji je Vučiću predao listić: Jedva je hodao, znao je da je gotov (Index)
Fontaines D.C. na Šalati iduće godine u svibnju (Ravno do dna)
Nakon više od šest mjeseci radova otvara se nadvožnjak nad Selskom, vozačima upućena i važna obavijest (Poslovni)
Izbori u Srbiji: Do 10 sati glasalo 19,5 posto birača, duplo više nego 2023, i Vučić je stajao u redu (N1, Index, tportal), nakon glasanja kazao da je evidentno kako se Hrvatska miješa u srpske izbore: “Dovoljno da pogledate bilo koje novine…” (Index), njemački mediji: Vučić vjeruje da će njegovim ponovnim izborom za premijera “Srbija izaći iz krize”, no njegovi protivnici kažu: “On je kriza” (DW)
Krušelj: “Za razliku od dekadentnog Zapada, u njoj ne gore kontejneri, podivljala rulja ne razbija izloge i ne pljačka luksuzne trgovine, tu ne premlaćuju ni nastavnike, a još ima i mjesta na kojima nije odložen ni opasni otpad. Raj je to na problematičnom planetu zemlji” (Danica)
Mladić (21) se srušio i umro ispred kafića u Sinju (Index)
Baby Lasagna objavio drugi album ‘End the Party’ (Ravno do dna)
Još danas kišovito, a onda nas očekuje promjena vremena: Dani sunčaniji i topli, jutra svježija i s maglom (HRT, Nacional)
Žestoki sukobi prosvjednika i policije u Tirani (Jutarnji), neredi u Barceloni. Maskirani palili i pljačkali, oko 100 uhićenih (Index), veliki prosvjedi u Izraelu protiv Netanyahua (Index), stotine tisuća ljudi izašle su na ulice Pariza i drugih francuskih gradova, odjekivale detonacije (Index)
Milinović: U tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za tvornicu litija (Index)
Porazni podaci: U Zagrebu oko 43 posto srednjoškolaca u školi gladno često ili svaki dan (N1)
HNL: Slaven Belupo preokrenuo rezultat u utakmici protiv Varaždina 1:2 (Index), Gorica i Lokomotiva podijelili bodove (Index)
Splitska policija odvela u stanicu dva bivša člana EKV-a nakon što im je prekinula koncert iako nije bilo incidenata, navodni razlog nedostatak potrebne dokumentacije (Ravno do dna)