Vučić je pobijedio u samo tri grada u Srbiji, a to su Vranje, Leskovac i Prokuplje, javlja Nova.rs, u Novom Pazaru nije dobacio ni do 20 posto (Jutarnji), Vučića i Anu Brnabić će izbaciti iz državnih vila (Jutarnji)
Izraelci danas izlaze na birališta na izborima koje mnogi ocjenjuju kao najvažnije u novijoj povijesti zemlje, očekuje se Netanyahuov pad? (Index)
“Daj prijedlog za novi kvart”: osiguran iznos od preko 1,7 milijuna eura, dok je na javnim tribinama sudjelovalo preko 500 građana, izvijestio je Tomašević (Jutarnji)
Uvezli smo 233 milijuna litara mlijeka i 52 milijuna kilograma sira (Danica)
Stotine Hrvata čekaju u redu ispred HNK da kupe ulaznice za Orašara (Index)
Snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pogodili sveučilišni kampus, jedan od najvažnijih gradskih mostova, administrativnu zgradu i zdravstvene ustanove (Jutarnji)
Ljudi u Srbiji krenuli na Vučićeve medije. Letjele boce, sukob s policijom (Index)
Novo izvješće o Epsteinu: Bivša misica tvrdi da ju je Trump nasilno silovao (Index)
Otvoreno: Vučić nije imao istaknutog pojedinca kao protivnika jer bi svakog demontirao, a nakon nesreće u Novom Sadu nije bilo nikoga odgovornog pa je de facto odgovornost došla Vučiću “pred vrata” (HRT, Index)
Njemačko gospodarstvo od pandemije covida-19 uglavnom stagnira, sve je više njemačkih kompanija otvoreno za ponude stranih ulagača (Jutarnji)
Puhovski: Među prvim potezima nove vlasti u Srbiji morat će biti smjene u medijima i obavještajnoj službi, ovdje sigurno postoji i kadrovski problem, stvorila se nabrzinu jedna ekipa, no nema sumnje da će doći do demokratizacije Srbije (Dnevnik, Index)
Gotovo svim plitkovodnim koraljnim grebenima prijeti izumiranje (HRT)
Tadić o padu Vučića: “Ovo još nije kraj. Treba razmontirati duboku srpsku državu” (N1)
Čovjek koji je Vučiću predao listić: Jedva je hodao, znao je da je gotov (Index)
Fontaines D.C. na Šalati iduće godine u svibnju (Ravno do dna)
Nakon više od šest mjeseci radova otvara se nadvožnjak nad Selskom, vozačima upućena i važna obavijest (Poslovni)
Izbori u Srbiji: Do 10 sati glasalo 19,5 posto birača, duplo više nego 2023, i Vučić je stajao u redu (N1, Index, tportal), nakon glasanja kazao da je evidentno kako se Hrvatska miješa u srpske izbore: “Dovoljno da pogledate bilo koje novine…” (Index), njemački mediji: Vučić vjeruje da će njegovim ponovnim izborom za premijera “Srbija izaći iz krize”, no njegovi protivnici kažu: “On je kriza” (DW)
Krušelj: “Za razliku od dekadentnog Zapada, u njoj ne gore kontejneri, podivljala rulja ne razbija izloge i ne pljačka luksuzne trgovine, tu ne premlaćuju ni nastavnike, a još ima i mjesta na kojima nije odložen ni opasni otpad. Raj je to na problematičnom planetu zemlji” (Danica)
Mladić (21) se srušio i umro ispred kafića u Sinju (Index)
Baby Lasagna objavio drugi album ‘End the Party’ (Ravno do dna)
Još danas kišovito, a onda nas očekuje promjena vremena: Dani sunčaniji i topli, jutra svježija i s maglom (HRT, Nacional)
Žestoki sukobi prosvjednika i policije u Tirani (Jutarnji), neredi u Barceloni. Maskirani palili i pljačkali, oko 100 uhićenih (Index), veliki prosvjedi u Izraelu protiv Netanyahua (Index), stotine tisuća ljudi izašle su na ulice Pariza i drugih francuskih gradova, odjekivale detonacije (Index)
Milinović: U tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za tvornicu litija (Index)
Porazni podaci: U Zagrebu oko 43 posto srednjoškolaca u školi gladno često ili svaki dan (N1)
HNL: Slaven Belupo preokrenuo rezultat u utakmici protiv Varaždina 1:2 (Index), Gorica i Lokomotiva podijelili bodove (Index)
Splitska policija odvela u stanicu dva bivša člana EKV-a nakon što im je prekinula koncert iako nije bilo incidenata, navodni razlog nedostatak potrebne dokumentacije (Ravno do dna)
Diljem Francuske prosvjeduje nekoliko stotina tisuća građana, što je kulminacija višetjednih demonstracija (N1), na tisuće uhićenih, prosvjeduje se i u drugim državama, u Italiji poslana vojska (tportal)
Sjedinjene Države mogle bi ovog vikenda ponovno napasti Iran (Jutarnji)
Slovenija uvodi nove kamere na autoputu. Mjere prosječnu brzinu, kazne do 1200 eura (Index)
Broj zahtjeva za azil u EU pao 39 posto, Slovenija na vrhu po stanovniku (HRT)
Kava bi opet mogla poskupjeti: svjetske zalihe sve ‘tanje’ (Danica)
Strava dobiva naprednije karte i glasovnu navigaciju (Bug)