Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Njemačka na nogama: Gotovo 146.000 mladih prijavilo se za prosvjed, policija u pripravnosti (N1), prosvjedi najavljeni i u Francuskoj i Italiji (Index)
  • Poljski predsjednik prekinuo put nakon previranja u Ustavnom sudu (HRT)
  • Gužve uoči Svih svetih, u gradovima na snazi posebna prometna regulacija (HRT)
  • Netko mjesecima propucava pogrešno parkirane automobile u Zagrebu, uvijek na istoj adresi (Jutarnji)
  • Prometni stručnjak Marušić: Rimčeva priča o ukradenom Bugattiju izgleda kao režirani PR-spektakl i otvara ozbiljna pitanja prometne sigurnosti i kaznene odgovornosti (Nacional)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Vučić za notorni Informer dao prvi intervju nakon izbora, prizor je nadrealan: ‘Teško mi je…‘ (Jutarnji)
  • Europski diplomati odbili su sudjelovati u službenom fotografiranju s Lavrovom na sastanku skupine G20 (BBC, Jutarnji)
  • INA u prvih devet mjeseci ostvarila 3,84 milijarde eura prihoda, što je 31 posto više nego u istom razdoblju lani (Danica)
  • Istječe mandat prve europske javne tužiteljice Laure Kövesi (Index)
  • Novootkrivena galaksija dobila ime u čast srpskih studenata, SL3 (N1)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Počela je evakuacija izgladnjelih stanovnika ukrajinskog grada Oleškog koji okupiraju Rusi, u sklopu zajedničke operacije zaraćenih strana, prve takve od početka rata prije 4 godine i osam mjeseci (Jutarnji)
  • WSJ: Ukrajinska vojska zbog Trumpa obustavila napade na ruske rafinerije nafte (HRT)
  • Nepropisno parkirana vozila u Zagrebu zatrpavaju smećem (Jutarnji)
  • S početkom studenoga za vozače u Hrvatskoj počinje obveza korištenja svjetala tijekom dnevne vožnje (Danica)
  • Milorad Dodik, koji je tjedan dana prije izbora u Srbiji simpatizere Studentske liste nazivao “pokvarenim” i “plaćenicima”, sada tvrdi da su najbolji odnosi s novim vlastima u Beogradu “primarni politički posao” i da je “uz službeno izabrane ljude u Srbiji”, javlja Klix.ba. (Jutarnji)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • EU uskoro objavljuje izvješća o napretku u procesu proširenja,  Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina bliže članstvu od Srbije, Sjeverne Makedonije i BiH… (Jutarnji)
  • Hakiran kripto div Binance, ukradena digitalna imovina vrijedna 6.3 milijarde dolara, napadači navodno iz Sjeverne Koreje (Index)
  • Od zagrebačkog dečka Baste do najmoćnijeg političara na Pantovčaku: Milanović slavi 60. rođendan (tportal)
  • Podravki svaki mjesec za plaće treba 20 milijuna eura (Danica)
  • Svjetlost za najmilije, teret za prirodu: Kako smanjiti otpad s groblja? Savjetuju se stakleni lampioni (HRT)
  • Hrvatska ulaže 1,7 milijardi eura u modernizaciju željeznice (Index)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Telegraph: AfD ima plan za uništenje Europske unije (Index)
  • Pogledajte kako iz zraka izgleda prekriveni otpad u Gospiću (N1)
  • Raspoloženje u hrvatskom gospodarstvu pogoršano u listopadu (HRT)
  • U Oroslavju najavljen skup podrške Viktoru Šimuniću koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnje na pogodovanje pri dodjeli poslova (Index)
  • Nakon Pule, i Split ograničava cijene na Adventu: porcija fritula smjet će koštati najviše četiri eura, kuhano vino tri eura, a kobasice i hot dog također najviše tri eura (Index)
  • Mate Rimac je na društvenim mrežama objavio snimku krađe svog skupocjenog Bugattija Chirona, počinitelj je uhvaćen u Austriji (tportal)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Studentska lista povukla prve poteze, traže smjene i pozivaju zviždače: “Javljaju nam se čak i ministri” (N1)
  • Gradovi žele vlastitu struju, ali na dozvole čekaju godinama (Lider)
  • Spaladium arena napokon kreće u obnovu (HRT)
  • Index donosi popis 79 trgovina koje Studenac trajno zatvara
  • Obnovljeno više od 500 zgrada kulturne baštine (HRT)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci poslali više od 600 dronova na Moskvu (Index)
  • AFP: Trump će možda doživjeti poraz na međuizborima, no EU ne očekuje velike promjene (Jutarnji)
  • Obnovljen hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama, Jutarnji donosi fotke, pogledajte kako izgledaju obnovljene Top Terme u Topuskom, koštalo je 48 milijuna eura (Jutarnji)
  • Umro Walter Koenig, najpoznatiji kao Chekov iz originalnog Star Treka (24 sata)
  • Idućih dana očekuje nas promjenljivo i razmjerno svježe vrijeme, uz povremenu kišu u unutrašnjosti te jaku buru na Jadranu (tportal)
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Times: Vučić htio izvesti nasilni državni udar kad je poražen, odgovorili ga (Index)
  • Uzrok nesreće u Španjolskoj: brzi vlak španjolskog prijevoznika Renfe dobio dopuštenje da prođe kroz crveno svjetlo i nastavi vožnju prije nego što je udario u drugi vlak koji je stajao na pruzi (Index)
  • Oporba razotkrila alarmantne podatke: Hrvatske šume u samo devet mjeseci izgubile 13 milijuna eura (N1)
  • Smeće iz Like diglo Istru na noge i potaklo raspravu o okolišu, stručnjaci umiruju: tamo spaljuju takav otpad već 25 godina, Koromačno već godinama koristi gorivo iz otpada kao zamjenu za ugljen i petrolkoks (DW)
  • ‘Banksy: Ulica i mit’ – stigao je hrvatski prijevod biografije najpoznatijeg anonimnog umjetnika na svijetu (Ravno do dna)
Srijeda (16:00)

Brze i kratke

  • Više od desetljeća svaki korak u pristupnom procesu Srbije, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, kao i trgovinski pregovori, morali su proći preko Vučića, piše Politico. Sada se mora suočiti s novom vladom koja prema Bruxellesu ima skeptičan stav (N1)
  • Policija upala šefovima dobrovoljnih zagrebačkih vatrogasaca. Tri osobe privedene zbog sumnji u trošenje novca za privatne svrhe (Index)
  • Na Miroševcu niče zid dug više od kilometra, radi se o grobnim mjestima za urne (tportal)
  • Tine – omogućuje personaliziranje tona obavijesti za individualne aplikacije (Bug)
  • Kompletirano 11. kolo HNL-a, Hajduk remizirao s Istrom 2:2, Dinamo dobio Rijeku 2:1, Hajduk prvi, Dinamo zaostaje za bod i utakmicu manje
Srijeda (10:00)

Brze i kratke

  • Netanyahu vodi u Izraelu, ali još nema većinu. Čeka ga teška borba za vlast (Index), presudne glasove dobile arapske stranke (N1)
  • Crobarometar: Da su sutra izbori, najviše bi glasova dobio HDZ, uz pad podrške. Pada i SDP, Most i Možemo rastu (Dnevnik, Jutarnji)
  • Austrija ukida klasične vinjete koje se lijepe na vjetrobransko staklo, uvodi digitalne, kazne i do 3 tisuće eura (Poslovni)
  • Bruce Dickinson nastupa solo u Zagrebu i Beogradu idućeg ljeta (tportal), u pulsku Arenu dolazi i Russel Crowe sa svojim bendom (Index), čeka nas zanimljiva koncertna godina (kalendar na Forumu)
  • Drastičan pad broja kokoši u Hrvatskoj u protekloj godini, čak 400 tisuća manje, sneseno i 30 milijuna jaja manje (Danica)
Utorak (22:00)

Brze i kratke

  • U Zagrebu se za studeni najavljuje prosvjed protiv korupcije: “Nismo povezani sa strankama” (Index)
  • U Velikoj Kosnici ilegalni iskopi sa smećem s gradilišta nedavno su doveli do uhićenja oca i sina Miličević, evo kako je uz Zagreb nastala rupa za smeće veličine par stadiona, piše Jutarnji
  • Izašao popis glazbenika koji su nepoželjni u novoj, “slobodnoj Srbiji” zato što podržavaju Vučića: Na listi Jelena Karleuša, Aca Lukas, Saša Matić, Željko Joksimović… neki nastupaju kod nas (Nacional)
  • Sveučilište Sjever preuzelo Međimursko veleučilište: sad imaju 5000 studenata u tri grada (Danica)
  • Od Hitchcocka i Buñuela do Lyncha i Nolana – Tuškanac u gostima donosi snove u kina (Ravno do dna)