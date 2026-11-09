Nove cijene goriva od sutra: benzin jeftiniji za 8 centi, dizel za četiri (tportal)
Koalicija voljnih počela prve vojne vježbe u Poljskoj (HRT)
U Jankomiru dali otkaze medicinarima osumnjičenima za smrt 32-godišnjeg pacijenta, dogovoreno je uvođenje edukacija za zaposlenike o postupanju s agresivnim pacijentima te angažiranje zaštitara (Index)
U nesreći na A3 poginula učenica umjetničke škole u Crnoj Gori, putovala je na simpozij u Prag (Index), druga poginula 53-godišnja žena rodom iz Splita, uhićen vozač (Slobodna)
Električni orgazam u Tvornici – Is it rolling, Gile? Koncertni report donosi Ravno do dna
Prosvjedi u Albaniji eskalirali u nasilje na ulicama (Bloomberg)
Detalji nesreće na A3: Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, dvije osobe poginule, šestoro teško ozlijeđeno, 27 lakše (Jutarnji, Index), putnik: Vozač je zaspao (Index)
Policija otkrila detalje napada u Krakovu: 12 ozlijeđenih životno ugroženo, napadač prethodno ubio svoje roditelje i sestru (HRT), školske kolege: ‘Crtao je uznemirujuće slike, napad na školu bila mu je dugogodišnja želja’ (Jutarnji)
Državni inspektorat želi veće ovlasti i strože kazne: Pripremaju se velike promjene (N1)
Filipinci su ove godine prvi put prestigli Nepalce po broju izdanih radnih dozvola (Index)
Sjeverna Koreja svoje elitne hakere, koji stoje iza operacija poput pljačke kriptomjenjačnice Binance teške 6.3 milijarde dolara, nagrađuje prostranim stanovima u Pjongjangu i izdašnim iznosima u stranoj valuti. Zauzvrat, od njih se očekuje rad u iscrpljujućim uvjetima, piše Reuters. (Index)
Nova teksaška guvernerka: Zaštitit ćemo građane od podatkovnih centara (HRT)
HZJZ: Manje od 40 posto osiguranika lani posjetilo stomatologa (HRT)
Križevci odustaju od referenduma za izlazak iz županije, grad će dobiti ovlasti izdavanja građevinskih dozvola (Danica)
Dramatičan preokret: Stiže južina, moguće i do 20 stupnjeva, kiša će biti obilna (N1)
Dinamo je pobjedom 2:0 protiv Sunderlanda u četvrtom kolu Europa lige ostvario rezultat sezone (Index), Hajduk izgubio na Gibraltaru autogolom u zadnjim minutama (Index)