Od početka ruske invazije na Ukrajinu poginulo je najmanje 87 pripadnika ruskih Snaga za specijalne operacije (SSO), koje se smatraju najtajnovitijom postrojbom ruske vojske (tportal)
Promet robe široke potrošnje u maloprodaji u Hrvatskoj u prvih devet mjeseci ove godine porastao je za 5,7 posto, rast prodaje vode, sladoleda te energetskih pića, pad prodaje bilježe pivo, vino i sokovi. Prodaja sredstva za njegu lica skočila za čak 22 posto (Danica, JA trgovac)
Uz temu “Život je lijep” otvoren 32. Sa(n)jam knjige u Istri (HRT)
Želimir Periš studentima: Pisanje je lomljenje vlastitog ega (tportal)
Streaming servis Tidal ukida isplatu tantijema za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom (Ravno do dna)
Zgrada koja tone u zemlju u Zagrebu: Izgrađena je bez dozvole, u pozadini je osobna tragedija, u opasnosti cijeli kvart (Jutarnji)
Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u trećem tromjesečju ove godine već 23. kvartal zaredom, i to brže nego u prethodnom tromjesečju, što se ponajviše zahvaljuje rastu osobne potrošnje i investicija (N1)
Crnogorska vlada odlučila je isplatiti oko 18 milijuna eura odštete hrvatskim državljanima koji su početkom devedesetih bili zatočeni u logoru Morinj kod Kotora, ispunivši tako još jedan uvjet za ulazak u EU (Index)
Hrvatske autoceste će zaposlenicima slati lažne mailove da vide hoće li tko nasjesti (Jutarnji)
Hajduk izgubio od belgijskog Sint Truidena u četvrtom kolu Konferencijske lige 0:2, europsko proljeće pod upitnikom (Index)
Dodik o rezoluciji o Vukovaru: Cinizam i povijesni revizionizam (Index)
Plenković: Hrvatska neće dopustiti preispitivanje granice na Prevlaci (HRT)
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je saborsku zastupnicu Ivanu Kekin s 900 eura zbog nepravilnosti u imovinskim karticama za 2022. i 2023. godinu, dok je zastupniku Igoru Peternelu izreklo opomenu, Kekin najavila upravni spor (HRT)
U obnovu pruge Gornja Stubica – Hum Lug ulaže se 16 milijuna eura (HRT)
Pokrenut je novi šestogodišnji međunarodni projekt Diving Ducks LIFE u koji je uključeno 18 organizacija iz 14 zemalja, cilj je zaštita i spašavanje patki, izvijestila udruga BIOM (tportal)
Josipa Pleslić, ex Rimac, i bivša ministrica Gabrijela Žalac priznale su krivnju i nagodile se s USKOK-om u velikoj aferi Vjetroelektrane. Pleslić je osuđena na godinu i deset mjeseci bezuvjetnog zatvora, a uz to mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura te vratiti 209.000 eura, Žalac osuđena na godinu dana (Nacional, Slobodna)
Tomašević i Milanovićev najbliži suradnik Orsat Miljenić na idućim parlamentarnim izborima kreću protiv Plenkovića u Zagrebu? Čeka se formalno potpisivanje koalicijskog sporazuma (N1)
Drama na zagrebačkom Bijeniku, kuće se naginju zbog pomicanja tla. Moguća evakuacija stanara (Index)
Preminuo Andy Taylor, bivši gitarist skupine Duran Duran (HRT)
Posljednji vikend za posjet Veternici i Rudniku Zrinski, šišmiši nakon toga idu u zimski san (HRT)
Obavještajci: Rusija se sprema za aneksiju još dvije velike regije u Gruziji (Jutarnji)
Kineski hakeri osumnjičeni za napad na Europsku komisiju (Mreža)
Opasni uvjeti na cestama, a stiže i novi snijeg (N1), obilna kiša, vjetar i poledica stvaraju probleme u prometu, HAK: na autocestama nesreće, magistrala zatvorena, brodske linije u prekidu (tportal)
U Muzeju Mimara otvorena izložba 56 djela mladih hrvatskih umjetnika (HRT)
Dok većina brendova nudi velike popuste za Crni petak kako bi privukla kupce, neki su odlučili da ne sudjeluju. Žele zaštititi svoju dobit, poslati poruku o održivosti ili jednostavno istaknuti se i pokušati povezati sa sve većim brojem potrošača koji zaziru od stalnih promotivnih akcija (tportal)
Četiri političke opcije EU Parlamenta u Rezoluciji o Vukovaru od Srbije izričito traže otvaranje ratnih arhiva, dostavu podataka o lokacijama grobnica, pravosudnu suradnju i donošenje zakona o nestalim osobama. Osuđuje i javno veličanje osuđenih ratnih zločinaca… liberali imaju alternativnu opciju, koja zahtjeve širi na sve države regije (Index)
Plenković: Hrvatska je među tri EU zemlje s najmanje teške sirotinje (Danica)
Hrvatski znanstvenik: Tri godine doktorata ponovio sam uz AI u jedno poslijepodne (HRT, Index)
Samo u trećem tromjesečju 2026. Mađarska je evidentirala 747 slučajeva sifilisa, od kojih 231 u Budimpešti, piše Telex.hu. Od posljedica infekcije 26 fetusa umrlo je u maternici, a petero novorođenčadi nakon poroda (tportal)
KBC Zagreb uspješno izveo rijetku operaciju na novorođenčetu, uklonili tumor s vrata (HRT)
U Srednjoj tehničkoj školi u Kragujevcu u Srbiji jutros je došlo do pucnjave u kojoj je, prema neslužbenim informacijama, ozlijeđena najmanje jedna osoba (Jutarnji)
Huang se vratio na čelo Nvidije. Dionice zabilježile najveći rast od 2003. (Index)
Zagreb zahtijeva rješavanje spora oko strateški važnog poluotoka dok Crna Gora nastoji zaključiti pregovore o pristupanju Europskoj uniji do kraja godine (N1)
Max Verstappen pobjednik je Velike nagrade Las Vegasa, 21. utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Formule 1 (tportal)
HNL, 14. kolo: Dinamo dobio Istru 3:2, Hajduk Lokomotivu u gostima 1:2, Slaven kod kuće pobijedio Osijek 1:0, Rijeka Goricu 2:0, Varaždin slavio u Rudešu 0:2, na vrhu ljestvice Hajduk s pet bodova prednosti ispred Dinama, koji ima utakmicu manje