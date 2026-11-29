Ukrajinska vojska objavila da je pogodila bazu elitne ruske postrojbe za bespilotne letjelice Rubikon u okupiranom Berdjansku na jugu Ukrajine, u napadu je poginulo više od 30 ruskih vojnika (Index), Zelenski: Ukrajina spremna na prekid vatre duž postojeće linije bojišnice i na početak diplomatskih pregovora (Index)
Potrošnja na ovogodišnji Crni petak premašila je predviđanja. Hrvati su potrošili 16 i pol posto više nego lani, odnosno gotovo 192 milijuna 400 tisuća eura. Najviše se kupovala tehnika, odjeća, obuća i kozmetika (HRT)
Stiže još hladnije vrijeme: Temperature će se ponegdje spustiti i ispod minus 10 stupnjeva (N1)
Mijenja se odredba o drugom mirovinskom stupu za dio osiguranika: mirovina za zaposlene u vojsci i policiji računat će se kao da su osigurani samo u prvom stupu (Poslovni)
ChatGPT bi uskoro mogao upućivati pozive i slati poruke na Androidu (Bug)
Nakon što su odbili veliki napad ukrajinskih dronova, Rusi su napali Zaporižju pri čemu je poginula jedna žena (tportal)
Zatvorena A1, Pag odsječen od svijeta, pokraj snijega probleme stvara i jak vjetar (Jutarnji)
Sveučilišni profesor Radomir Saičić ulazi u predsjedničku utrku kao favorit Studentske liste. Ali može li ona ponovo mobilizirati birače? Vučićev SNS razmišlja o bojkotu i nastavlja priču o “revolucionarnom teroru” (DW)
Oporavak tehnološkog sektora nakon povratka Huanga na čelo Nvidije potaknuo rast svjetskih burzi (Poslovni)
Preminuo Mike Love, frontman legendarne grupe The Beach Boys (N1)
Zrakoplov za Dubrovnik vratio se u Zagreb, putnici bez organiziranog smještaja, hrane i pića… ogorčeni putnik za N1: “Sedam sati čekanja bez čaše vode”, prijetili im i policijom…
Rasprava na Zagreb.info: Koji su kvartovi podcijenjeni, a koji precijenjeni? “Trešnjevka – zgrade su nagurane jedna na drugu, ulice su uske, parkinga nigdje, Novi Zagreb i Dubrava podcijenjeni” (Jutarnji)
Veliki neredi u Tirani, prosvjednici traže ostavku premijera: “Dosta nam je svega” (Index)
HDZ-ov župan Bjelovarsko-bilogorske i načelnici dogovarali izvlačenje EU novca: ‘Tko će dokazati da cesta nije stradala u potresu?’ (Telegram)
Na Black Friday fiskalizirano 7,8 milijuna računa na ukupno 192,4 milijuna eura, manje računa nego lani, ali veća zarada (HRT)
Snijeg zabijelio Slavoniju i Podravinu, na Jadranu crveni alarm. Stižu debeli minusi (Index)
Hrvatska je od početka rata do kraja kolovoza 2026. za pomoć Ukrajini izdvojila ukupno 784,5 milijuna eura, od čega 374,7 milijuna kroz izravnu bilateralnu pomoć, a 409,8 milijuna kroz svoj procijenjeni udio u zajedničkoj pomoći Europske unije (Index)
Ruski diplomat upozorava: Sve smo bliže nuklearnom ratu s NATO-om (N1)
Od početka ruske invazije na Ukrajinu poginulo je najmanje 87 pripadnika ruskih Snaga za specijalne operacije (SSO), koje se smatraju najtajnovitijom postrojbom ruske vojske (tportal)
Promet robe široke potrošnje u maloprodaji u Hrvatskoj u prvih devet mjeseci ove godine porastao je za 5,7 posto, rast prodaje vode, sladoleda te energetskih pića, pad prodaje bilježe pivo, vino i sokovi. Prodaja sredstva za njegu lica skočila za čak 22 posto (Danica, JA trgovac)
Uz temu “Život je lijep” otvoren 32. Sa(n)jam knjige u Istri (HRT)
Želimir Periš studentima: Pisanje je lomljenje vlastitog ega (tportal)
Streaming servis Tidal ukida isplatu tantijema za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom (Ravno do dna)
Zgrada koja tone u zemlju u Zagrebu: Izgrađena je bez dozvole, u pozadini je osobna tragedija, u opasnosti cijeli kvart (Jutarnji)
Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u trećem tromjesečju ove godine već 23. kvartal zaredom, i to brže nego u prethodnom tromjesečju, što se ponajviše zahvaljuje rastu osobne potrošnje i investicija (N1)
Crnogorska vlada odlučila je isplatiti oko 18 milijuna eura odštete hrvatskim državljanima koji su početkom devedesetih bili zatočeni u logoru Morinj kod Kotora, ispunivši tako još jedan uvjet za ulazak u EU (Index)
Hrvatske autoceste će zaposlenicima slati lažne mailove da vide hoće li tko nasjesti (Jutarnji)
Hajduk izgubio od belgijskog Sint Truidena u četvrtom kolu Konferencijske lige 0:2, europsko proljeće pod upitnikom (Index)
Dodik o rezoluciji o Vukovaru: Cinizam i povijesni revizionizam (Index)
Plenković: Hrvatska neće dopustiti preispitivanje granice na Prevlaci (HRT)
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je saborsku zastupnicu Ivanu Kekin s 900 eura zbog nepravilnosti u imovinskim karticama za 2022. i 2023. godinu, dok je zastupniku Igoru Peternelu izreklo opomenu, Kekin najavila upravni spor (HRT)
U obnovu pruge Gornja Stubica – Hum Lug ulaže se 16 milijuna eura (HRT)
Pokrenut je novi šestogodišnji međunarodni projekt Diving Ducks LIFE u koji je uključeno 18 organizacija iz 14 zemalja, cilj je zaštita i spašavanje patki, izvijestila udruga BIOM (tportal)
Josipa Pleslić, ex Rimac, i bivša ministrica Gabrijela Žalac priznale su krivnju i nagodile se s USKOK-om u velikoj aferi Vjetroelektrane. Pleslić je osuđena na godinu i deset mjeseci bezuvjetnog zatvora, a uz to mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura te vratiti 209.000 eura, Žalac osuđena na godinu dana (Nacional, Slobodna)
Tomašević i Milanovićev najbliži suradnik Orsat Miljenić na idućim parlamentarnim izborima kreću protiv Plenkovića u Zagrebu? Čeka se formalno potpisivanje koalicijskog sporazuma (N1)
Drama na zagrebačkom Bijeniku, kuće se naginju zbog pomicanja tla. Moguća evakuacija stanara (Index)
Preminuo Andy Taylor, bivši gitarist skupine Duran Duran (HRT)
Posljednji vikend za posjet Veternici i Rudniku Zrinski, šišmiši nakon toga idu u zimski san (HRT)
Obavještajci: Rusija se sprema za aneksiju još dvije velike regije u Gruziji (Jutarnji)
Kineski hakeri osumnjičeni za napad na Europsku komisiju (Mreža)
Opasni uvjeti na cestama, a stiže i novi snijeg (N1), obilna kiša, vjetar i poledica stvaraju probleme u prometu, HAK: na autocestama nesreće, magistrala zatvorena, brodske linije u prekidu (tportal)
U Muzeju Mimara otvorena izložba 56 djela mladih hrvatskih umjetnika (HRT)
Dok većina brendova nudi velike popuste za Crni petak kako bi privukla kupce, neki su odlučili da ne sudjeluju. Žele zaštititi svoju dobit, poslati poruku o održivosti ili jednostavno istaknuti se i pokušati povezati sa sve većim brojem potrošača koji zaziru od stalnih promotivnih akcija (tportal)