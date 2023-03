Indijanci i Indijci ovo mogu kao od šale!

Jezebel ima duhoviti test u kojem se bore djetinjstvo i punoljetnost, kao u sportu, podijeljeno po divizijama (posao i zabava), gdje se po dvije kategorije bore jedna protiv druge, do posljednjeg velikog okršaja ovih dvaju životnih razdoblja. S jedne je, dakle, strane djetinjstvo kad ne moramo ni za što plaćati, ne moramo se nešto brinuti za sebe, igramo se cijele dane bez ikakvih odgovornosti. No s druge strane, mora se na spavanje u određeno vrijeme, mora se doći kući do određenog doba, treba se tražiti dopuštenje za izlaske. Odrasli mogu raditi što žele, ali su puni odgovornosti. Ovdje test, taman za isprintati i odigrati preko vikenda…