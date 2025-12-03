Na lijepom plavom Dunavu
Budimpešta proglašena najprljavijim gradom na svijetu
Prema analizi globalne tvrtke za pohranu prtljage Radical Storage, Budimpešta je završila na vrhu ove neslavne ljestvice jer je čak 37.9 posto recenzija o čistoći spominjalo prljavštinu, smeće ili loše održavanje. Stručnjaci upozoravaju da je grad pod pritiskom zbog naglog rasta broja turista – samo u rujnu zabilježen je porast od 12 posto u odnosu na prošlu godinu. Na listi dominira Italija, koja u prvih deset ima čak četiri grada – Rim, Firencu, Milano i Veronu. Rim je drugi najprljaviji, a situacija s otpadom toliko je loša da ulice povremeno preuzimaju divlje svinje. “Rim je predivan, ali smeće… Stvarno je odvratno”, napisao je jedan zgroženi turist. Index