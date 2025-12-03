Na lijepom plavom Dunavu

Prema analizi globalne tvrtke za pohranu prtljage Radical Storage, Budimpešta je završila na vrhu ove neslavne ljestvice jer je čak 37.9 posto recenzija o čistoći spominjalo prljavštinu, smeće ili loše održavanje. Stručnjaci upozoravaju da je grad pod pritiskom zbog naglog rasta broja turista – samo u rujnu zabilježen je porast od 12 posto u odnosu na prošlu godinu. Na listi dominira Italija, koja u prvih deset ima čak četiri grada – Rim, Firencu, Milano i Veronu. Rim je drugi najprljaviji, a situacija s otpadom toliko je loša da ulice povremeno preuzimaju divlje svinje. “Rim je predivan, ali smeće… Stvarno je odvratno”, napisao je jedan zgroženi turist. Index