Koncept super-ega

Ne znam jeste li primijetili kako su se u mišje rupe zavukli protivnici cijepljenja, dežurni teoretičari zavjera, demagozi, populisti, ali i fanatici svih vrsta. Mnoge od takvih, među političarima, novinarima, propovjednicima, čak liječnicima, virus je naprosto pokosio, a njihove sljedbenike preplašio, ali stvarno dakle, ne u teoriji. Čvrsto sam uvjeren da će jedna od posljedica ove pandemije biti porast kolektivne inteligencije. Informacije same po sebi ne znače ništa, ali kad se umreže, usustave, one gotovo same od sebe svijet ispravljaju nabolje. Gotovo da čine nov – piše intelektualac Tomislav Čadež za Jutarnji.