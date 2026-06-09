Budućnost nam je pismena... ali tek od četrnaeste godine
Čak 37 posto četvrtaša nije uspjelo napisati sažetak. NCVVO: To je ozbiljan problem
Nacionalne ispite pisalo je više od 76 tisuća učenika četvrtih i osmih razreda. Četvrtaši su najbolji rezultat ostvarili iz prirode i društva (53,2%), no zabrinjava što čak 37,5% njih nije uspješno napisalo sažetak iz hrvatskog jezika. S druge strane, osmaši su u pismenom izražavanju bili znatno bolji, a najbolje su riješili povijest (60,1%) i engleski jezik (59%). Najslabije rezultate osmi razredi bilježe u biologiji i fizici. Analiza po spolu pokazuje da djevojčice dominiraju u jezicima, dok su u STEM području rezultati dječaka i djevojčica prilično izjednačeni. Index