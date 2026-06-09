Čak 37 posto četvrtaša nije uspjelo napisati sažetak. NCVVO: To je ozbiljan problem - Monitor.hr
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Budućnost nam je pismena... ali tek od četrnaeste godine

Čak 37 posto četvrtaša nije uspjelo napisati sažetak. NCVVO: To je ozbiljan problem

Nacionalne ispite pisalo je više od 76 tisuća učenika četvrtih i osmih razreda. Četvrtaši su najbolji rezultat ostvarili iz prirode i društva (53,2%), no zabrinjava što čak 37,5% njih nije uspješno napisalo sažetak iz hrvatskog jezika. S druge strane, osmaši su u pismenom izražavanju bili znatno bolji, a najbolje su riješili povijest (60,1%) i engleski jezik (59%). Najslabije rezultate osmi razredi bilježe u biologiji i fizici. Analiza po spolu pokazuje da djevojčice dominiraju u jezicima, dok su u STEM području rezultati dječaka i djevojčica prilično izjednačeni. Index


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22.01.2023. (19:00)

Kultura nečitanja, nekultura izražavanja

Učenici znaju računati, ali se ne znaju izražavati na hrvatskom jeziku

Institut za hrvatski jezik osudio srpsko negiranje postojanja hrvatskog jezika – NACIONAL.HR

Od oko 3830 učenika petih razreda koji su u listopadu pisali prve Nacionalne ispite, njih 6,6% (oko 250) nije položilo ni osnovnu razinu hrvatskog jezika, 2,9% nije položilo matematiku, a 3,8% nije prošlo test iz prirode i društva. Većina učenika prošla je testove s osrednjim uspjehom: bolje su napisali matematiku i PiD od hrvatskog jezika. 24sata “Važnost čitanja kao zlatnog puta do pravilnog i moćnog izražavanja gubi bitku u nastavi jer više ne možeš naći učenika koji će doista pročitati lektiru. Gledajući s razine videoigrica, ovo je rat obrazovanja i neobrazovanja u kojem, nažalost, pobjeđuje neobrazovanje. A rad u prosvjeti postao je uzaludan, Sizifov posao”, kaže profesorica hrvatskog jezika Maja Milošević iz Dubrovnika i nastavlja: “Tinejdžere ništa ne zanima, ni o čemu nemaju mišljenje. Veliki problem je u njihovoj nepismenosti, izražavanje im čine kratice jer tako skraćuju vrijeme pisanja i ne muče mozak duže od nekoliko sekundi.” Dubrovački

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