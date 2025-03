Sve sami šverceri i kriminalci

Naime, stanovnici pograničnih područja, prema novim pravilima, u Hrvatsku smiju uvesti robe u vrijednosti do samo 40 eura, a svi ostali do 300 eura. Zastupnica iz redova SDP-a Ivana Ribarić Majanović tvrdi da se ljudima koji žive uz granicu poručuje da ih se smatra potencijalnim švercerima i kriminalcima. Ljude prilično muči režim na granici, i to najviše zbog prehrambenih namirnica. Ne smiju prenijeti rakiju od rođaka, ne smiju kupiti salatu ako je u Bosni jeftinija. Nemaju ni povrat poreza ako kupe nešto od namještaja. Sir, kajmak, općenito mliječni proizvodi, ako vam ih nađu, nastradali ste. Možete li vjerovati da su najrigorozniji kad nađu paštetu Gavrilović? Tako je netko zbog rakije na granici platio oko tisuću eura kazne, a neki se i sjećaju vozača prije 4 godine koji je zbog dvije vreće kupusa kažnjen s 5100 kuna… Novosti