Kad razbojnik postane glavni lik

U proteklih 20 godina dogodila se proliferacija društvenih igara – što kartaških, što igara na ploči – koja je u zadnje tri godine dosegla svoj vrhunac, bar što se volumena tiče. Procjenjuje se da je globalno tržište društvenih igara doseglo vrijednost od 13 milijardi dolara, a projekcije pokazuju da će vrijednost tržišta do 2030. godine, ne pukne li trenutni balon, preći 30 milijardi dolara. Scrabble i Monopoly i dalje dominiraju tržištem, to nije sporno, ali i manje poznate igre imaju sve češće inkurzije u mainstream, poput Wingspana. Dungeons and Dragons je gotovo zasebna subkultura, a broj jedan na listi prema Carta Magici od prošle godine je Catan i njegove ekspanzije i inačice. Iako se vjeruje da je pandemija s mjerama izolacije tu učinila svoje, od 90-ih naovamo bujna mašta brojnih tvoraca društvenih igara je jednostavno eksplodirala. Zanimljiv članak od prošle godine donosi Telegram