Catan: The Series – Netflix naseljava otok drame i intrige - Monitor.hr
Danas (10:00)

Kad razbojnik postane glavni lik

Catan: The Series – Netflix naseljava otok drame i intrige

Najpoznatiji stolni otok stiže na ekrane – Netflix i Asmodee udružuju snage kako bi Catan pretvorili u seriju i filmove. Popularna igra njemačkog autora Klausa Teubera, u kojoj igrači skupljaju resurse, grade naselja i paze da ih ne opljačka razbojnik, dosad je prodana u više od 32 milijuna primjeraka. Streaming gigant obećava igrane i animirane adaptacije, a s obzirom na to da je Catan pun saveza, izdaja i trgovine – potencijala za dramu ima više nego drva i cigle na ploči. Index


Slične vijesti

08.09. (22:00)

Zamisli da se s društvom možeš zabaviti i bez aplikacija i ekrana

Globalno tržište društvenih igara doseglo vrijednost od 13 milijardi dolara

U proteklih 20 godina dogodila se proliferacija društvenih igara – što kartaških, što igara na ploči – koja je u zadnje tri godine dosegla svoj vrhunac, bar što se volumena tiče. Procjenjuje se da je globalno tržište društvenih igara doseglo vrijednost od 13 milijardi dolara, a projekcije pokazuju da će vrijednost tržišta do 2030. godine, ne pukne li trenutni balon, preći 30 milijardi dolara. Scrabble i Monopoly i dalje dominiraju tržištem, to nije sporno, ali i manje poznate igre imaju sve češće inkurzije u mainstream, poput Wingspana. Dungeons and Dragons je gotovo zasebna subkultura, a broj jedan na listi prema Carta Magici od prošle godine je Catan i njegove ekspanzije i inačice. Iako se vjeruje da je pandemija s mjerama izolacije tu učinila svoje, od 90-ih naovamo bujna mašta brojnih tvoraca društvenih igara je jednostavno eksplodirala. Zanimljiv članak od prošle godine donosi Telegram

07.04.2023. (01:00)

Bolje od kompjuterskih igrica

Tajna uspjeha društvene igre Catan

Za razliku od Rizika i Monopolyja, temeljenih na dominaciji, Catan se temelji na drugom principu – suradnji i pregovaranju. Ploča se sastoji od morskih i kopnenih heksagona koji se pri svakoj novoj igri slažu u novi krajolik. Igra vrlo malo ovisi o faktoru sreće (samo pri određivanju koja polja daju resurse u rundi), a ostalo je na vještini taktiziranja i pregovaranja s igračima. Igrači na otoku Catan grade svoje ceste, naselja i gradove skupljajući resurse (drvo, kamen, ciglu, žito, ovce) koje im u svakoj rundi daje otok. Igrači se također trebaju čuvati lopova koji napada kad se baci broj 7, pa krade resurse i blokira polja. Onaj igrač koji prvi skupi 10 bodova je pobjednik. Tajna Catana je da se morate cjenkati i ponekad kukati. Index