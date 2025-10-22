Kad razbojnik postane glavni lik
Catan: The Series – Netflix naseljava otok drame i intrige
Najpoznatiji stolni otok stiže na ekrane – Netflix i Asmodee udružuju snage kako bi Catan pretvorili u seriju i filmove. Popularna igra njemačkog autora Klausa Teubera, u kojoj igrači skupljaju resurse, grade naselja i paze da ih ne opljačka razbojnik, dosad je prodana u više od 32 milijuna primjeraka. Streaming gigant obećava igrane i animirane adaptacije, a s obzirom na to da je Catan pun saveza, izdaja i trgovine – potencijala za dramu ima više nego drva i cigle na ploči. Index