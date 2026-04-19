Lako tako kad ne mogu dobiti žuljeve, a ne osjećaju ni žeđ
Čelična pluća otpornija od mišića: Na polumaratonu u Pekingu roboti brži od ljudi
Humanoidni roboti ostvarili su povijesni trijumf u Pekingu, nadmašivši ljudske trkače za desetak minuta. Robot Lightning prvi je prošao cilj s nevjerojatnih 48:19, dok je pobjednikom proglašen Shandian (50:26) zbog specifičnih pravila bodovanja. Ovaj rezultat predstavlja ogroman skok u odnosu na prošlogodišnji debakl kada je najbolji robot trčao preko dva i pol sata. U utrci je sudjelovalo stotinjak tvrtki i međunarodni timovi, a umjesto vode, roboti su na okrijepnim stanicama dobivali nove baterije i alat. Iako su trčali na odvojenim stazama, strojevi su službeno zasjenili svjetski rekord Jacoba Kiplima (57:20). HRT