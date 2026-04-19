Danas (23:00)

Lako tako kad ne mogu dobiti žuljeve, a ne osjećaju ni žeđ

Čelična pluća otpornija od mišića: Na polumaratonu u Pekingu roboti brži od ljudi

Humanoidni roboti ostvarili su povijesni trijumf u Pekingu, nadmašivši ljudske trkače za desetak minuta. Robot Lightning prvi je prošao cilj s nevjerojatnih 48:19, dok je pobjednikom proglašen Shandian (50:26) zbog specifičnih pravila bodovanja. Ovaj rezultat predstavlja ogroman skok u odnosu na prošlogodišnji debakl kada je najbolji robot trčao preko dva i pol sata. U utrci je sudjelovalo stotinjak tvrtki i međunarodni timovi, a umjesto vode, roboti su na okrijepnim stanicama dobivali nove baterije i alat. Iako su trčali na odvojenim stazama, strojevi su službeno zasjenili svjetski rekord Jacoba Kiplima (57:20). HRT


Četvrtak (10:00)

Uzela ga Poljska

Poljake zabavlja robot Edward: Viralni su videi u kojima natjerava veprove i kako se ‘propio’


Robot u pitanju je već poznati poljski zabavljač, imena Edward Warchocki, koji se s vremena na vrijeme pojavljuje u javnosti i postaje viralnom senzacijom. Ranije je viđen kako sudjeluje u maratonima, nastupa na pozornici s pjevačima te drži konferencije za medije uz lokalne političare. Njegova popularnost dosegnula je vrhunac nedavnim posjetom poljskom parlamentu, čime je zapravo potvrđen njegov status alata za promoviranje tehnoloških inovacija. Edward je protagonist i niza humorističnih objava, poput nedavne snimke na kojoj se tetura s praznom bocom piva i vrećicom za kupnju. Bug

18.07.2024. (01:00)

Jednom će nas potpuno zamijeniti

Kinezi predstavili novog, najnaprednijeg humanoidnog robota do sad

Healthy Loong, humanoidni robot visok je 180 centimetara i težak 80 kilograma. Samouvjereno se kreće pozornicom poput čovjeka, pozdravlja ljude, da bi zatim nevjerojatno precizno pospremio stol. Najveća mu je prednost što se temelji na tehnologiji otvorenog koda, od mozga do udova sve je javno dostupno, što drugim istraživačima i inženjerima omogućuje dalji razvoj i poboljšanja ove inovativne robotičke platforme. Na robote pomagače, dostavljače, kuhare, konobare već smo navikli, no robotika ide naprijed. Kina je već razvila 12 humanoidnih robota, a upravo testiraju i ove šesteronožne robote “pse vodiče”, koji slijepim i slabovidnim osobama u dobu umjetne inteligencije omogućavaju veću pokretljivost i snalaženje u prostoru. Korisnik može i upravljati ovim robotom, koji ne treba ni stalnu vezu s internetom jer može “zapamtiti” neograničen broj ruta i smjerova kojma se kreće, i to brzinom od od 06, do 0,8 metara u sekundi. Nacional

23.02.2024. (14:00)

Ured budućnosti

Tvrtka 1X najavila je revolucionarni korak prema automatizaciji s predstavljanjem humanoidnih robota pokretanih umjetnom inteligencijom

Ovi roboti, nazvani EVE, sposobni su samostalno učiti i obavljati različite zadatke poput sortiranja pošte i rukovanja predmetima. Koristeći neuronske mreže, modela strojnog učenja inspiriranih ljudskim mozgom, tvrtka 1X ističe njihovu sposobnost prilagodbe i učenja novih vještina u rekordnom vremenu. Ovaj napredak obećava revoluciju u industriji, pružajući mogućnost automatizacije teških i zamornih poslova te oslobađajući ljudske resurse za složenije zadatke. (Bug)

10.03.2016. (22:17)

Robotizirani turizam

Mario govori 19 jezika, košta 15.000 eura i izaziva strah kod zaposlenih

Mario je prvi humanoidni robot koji je zaposlen na recepciji Marriottova hotela Ghent. Marija je kreirala belgijska tvrtka QBMT, visok je 57 centimetara, teži šest kilograma, govori 19 jezika i košta 15 tisuća eura. Uz svoje kreatore i hotelske menadžere sudjelovao je na panelu o utjecaju razvoja vrhunskih tehnologija na razvoj hotelijerstva, kontroverznoj temi koja posebno zabrinjava zaposlenike hotela, ako zaista jednog dana postanu nepotrebni. Poslovni, Daily Mail