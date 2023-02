Seinfeld iz kvartovske garaže

Karijera glumca Armieja Hammera lansirana je početkom prošlog desetljeća kada mu je David Fincher dodijelio ulogu braće blizanaca Winklevoss u filmu Social Network. Nakon niza neuspjeha, ponovno je lansiran u orbitu s filmom Call Me By Your Name. No, početkom prošle godine uslijedio je zaokret kakav je malo tko mogao zamisliti. Djevojka koja se predstavlja kao Effie na Twitteru je počela objavljivati poruke koje je primila od Hammera, a koje su otkrivale izrazito mračnu psihu glumca i tendencije prema fetišima koji uključuju BDSM, pa čak i kanibalizam. Kako to obično ide, javile su se i druge žene koje su s Armiejem imale sličnih iskustava, a sada je pred nama i “House of Hammer” trodijelna dokumentarna serija kanala Discovery+ koja dublje istražuje pozadinu optužbi protiv glumca, ali i povijest njegove obitelji koja je očito već generacijama sklona različitim izopačenostima. Ravno do dna