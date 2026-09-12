Tmurni uvod u jesen

Glazbeno gledajući riječ je neupitno o metalu, ali kakvom? Temelji su u konkretnom prljavom sludgeu, ali u izvedbi, pogotovo u dinamici između žestokog i blagog ima tu natruha i one rijetke poželjne ostavštine nu metala. Ipak, Chat Pile ima zvuk koji bi se mogao prikazati privlačnim i svim onima koji vole žestoku glazbu koja nije nužno metal. Njihov treći album ima mnogo toga što je više u tradiciji alternativnog i noise rocka, katkad i grungea, ali i brojnih drugih stilova povezanih u bučnu primordijalnu juhu koja udara snažno i nemilosrdno. Ravno do dna