Ništa, tu je dobar stari bicikl

Gotovo je s jeftinim gorivom za strance u Mađarskoj. Od petka ta povlastica više ne vrijedi za automobile sa stranim tablicama i vozačkim dozvolama. Najavio je to u četvrtak predstojnik ureda mađarskog premijera Gergely Gulyás. Odluka stupa na snagu već u petak, pa će jeftinije gorivo moći točiti samo mađarski državljani s mađarskim registracijama. Litra goriva u Mađarskoj je 480 forinti, odnosno 9,38 kuna. Zbog toga je mnogo Hrvata iz Podravine i Slavonije po gorivo išlo u Mađarsku. Od sutra to više neće biti moguće. Na benzinskim postajama na to će posebno paziti te će se naplaćivati cijene ovisno o registraciji automobila i vozačkoj dozvoli. Danica