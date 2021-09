85 posto korist pčela je u oprašivanju, 15 pčelareva, a troškovi 100 posto pčelarevi

Kad pojedete med, naglo skoči razina šećera u krvi, baš kao i da ste pojeli žlicu šećera. Nakon toga gušterača počinje s proizvodnjom inzulina što vodi do toga da tijelo lakše skladištiti masti i vi dobivate na kilaži, kaže Nicole Mowbray, autorica knjige Sweet Nothing. Također, med je kaloričniji od šećera te loš za zube i kožu, pišu Croenergo i Telegraph. No kao i za dosta namirnica, poput primjerice kruha, i o medu postoje oprečna mišljenja, tako je jedno istraživanje pokazalo da med zapravo potiče mršavljenje, čisti kožu i jača srce. O svemu piše Zdrava krava. Treba napomenuti da je i u ovome kao i u svemu bitno slušati svoje tijelo i biti umjeren.