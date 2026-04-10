Cilj 5G kao tehnologije mora biti da je ona neizostavni dio industrije, bez samostalne 5G mreže nema govora o 6G...
Danas (13:00)

Nema updatea na stari softver

Obećanje kako će 5G biti pokretač Industrije 4.0 nije ostvareno iz raznih razloga… 5G mreže su u zadnjih pet godina dosegle tehnološku zrelost, ali nisu našle svoj put na tržištu. U Hrvatskoj (a i dobrom dijelu Europe) još nemamo pravu samostalnu javnu 5G mrežu već se trenutačne 5G mreže oslanjaju na 4G tehnologiju. U Lučkoj Upravi Ploče je implementirana privatna samostalna 5G mreža (koja ne ovisi o 4G tehnologiji niti o javnoj mreži) koja se aktivno koristi u poslovnim procesima. Više će biti rečeno na konferenciji HAKOM-a Dan novih tehnologija… Bug


28.10.2024. (20:00)

Zaboravite 5G, stiže svjetlosna brzina

UCL znanstvenici testiraju prijenos podataka brzinom od 938 gigabita u sekundi

Znanstvenici s University College London (UCL) postigli su brzinu prijenosa podataka od nevjerojatnih 938 gigabita u sekundi, gotovo 9380 puta brže od prosječne 5G mreže u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ključ je u spajanju optičke i radio tehnologije te korištenju širih frekvencijskih raspona između 5 i 150 GHz, umjesto dosadašnjih nižih frekvencija. Ova inovacija, kombinirajući elektroničke i fotoničke sustave, omogućava učinkovitiji prijenos podataka, čime se potencijalno rješava problem zagušenja mreža i zadovoljava rastuća potreba za brzinom i kapacitetom mobilnih podataka. Revija HAK

20.04.2022. (21:00)

IT bolji od turizma

5G će donijeti više od 10 milijardi kuna gospodarstvu Hrvatske

5G Atlas je potvrdio kako je razvoj 5G infrastrukture jedan od ključnih pokretača gospodarskog rasta i društvenog napretka i to u svim županijama. Dapače, uvođenjem 5G mreže otvara se značajan poduzetnički potencijal koji do izražaja dolazi prvenstveno u slabije razvijenijim regijama i onima udaljenim od glavnih urbanih središta. 5G tehnologija će poduprijeti pozitivnu transformaciju gospodarstva u tim regijama kako bi one bile produktivnije i s većim potencijalom rasta u budućnosti. Prem procjenama, uvođenje 5G mreže rezultirat će povećanjem prihoda od 20 do 50 posto, izvozne sofisticiranosti od 10 posto, smanjenjem troškova poslovanja za 10 posto, dok će se potencijal za osnivanje novih poduzeća povećati čak tri puta. Bug

09.01.2022. (23:00)

Zrakoplovni mod za 5G tehnologiju

Dogovor oko 5G mreža u SAD-u: oko zračnih luka bit će isključene

Zbog mogućih interferencija 5G mreže u C-bandu (frekvencijskom području između 3,7 i 4,2 GHz) s radarskim visinomjerima komercijalnih zrakoplova postignut je kompromis. Krajem tjedna AT&T i Verizon pristali su na to da svoje 5G mreže, prema zahtjevima vladajućih, uključe 19. siječnja, a FAA je izdala detaljne upute o tome kako će se ove mobilne mreže nove generacije morati ponašati u blizini zračnih luka. Operateri su to prihvatili, a FAA je potom objavila i finalni popis od 50 zračnih luka oko kojih će 5G mreže morati imati tzv. “buffer” zone tijekom narednih šest mjeseci. One će pokrivati područje koje zrakoplovi mogu preletjeti u 20 sekundi leta oko zračne luke. Zrakoplovi koji slijeću u uvjetima loše vidljivosti, moraju se oslanjati na radarski visinomjer i time riskiraju interferenciju od 5G mreže. Bug

06.06.2020. (10:30)

5 Glupih napravi čudo štete

HAKOM o zabrani uvođenja 5G na Hvaru – “teorije zavjere

Hvar je zabranio uvođenje 5G na Hvaru, što se odnosi na zabranu 5G kao tehnologije, a ne na uporabu određenih frekvencija, za što HAKOM kaže da nema smisla, jer je jedini parametar bitan za učinak na ljudsko tijelo ukupna razina elektromagnetskih polja svih izvora na određenoj lokaciji, a ne vrsta tehnologije. Kažu da će se za 5G u Hrvatskoj uglavnom koristiti frekvencije koje su se i do sada koristile za elektroničke komunikacije (700 MHz – televizijski prijam i 3600 MHz – nepokretni bežični pristup), i pozivaju ljude da se informiraju o ovome, odnosno da ne padaju na teorije zavjera. Novi list

17.04.2020. (21:30)

Moronavirus

Klauški: Zbog kuge su palili vještice, a zbog korone udaraju 5G mrežu

U atmosferi straha od bolesti i smrti, a naročito u osjećaju nemoći i fatalizma, bujaju različite teorije zavjere, traže se krivci i neprijatelji, a frustracija se mora negdje ispoljiti. Netko mora biti žrtveni jarac za pandemiju. Ovoga puta to nisu vještice koje se spaljuju na lomačama diljem Europe, niti Židovi koji se bacaju u bunare, sad su to odašiljači 5G tehnologije koji se uništavaju i spaljuju od Britanije do Bibinja, piše Tomislav Klauški.

14.03.2020. (16:30)

Nije zračenje, nego propuh

Svjetski autoritet: 5G tehnologija je sigurna za zdravlje

Tehnologija prijenosa informacija putem radioveze 5G tehnologijom je sigurna, potvrdila je Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Frekvencijski raspon koji je uzet u obzir, osim 5G, regulira zračenja i iz ostalih izvora kao što su WiFi mreže, Bluetooth uređaji, AM i DAB radio odašiljači, mobiteli i bazne stanice. Razine prihvatljivog zračenja najviših frekvencija sada su dodatno smanjene, a trenutačno izloženost zračenju baznih stanica dostiže tek oko 1% ovih vrijednosti, toliko su ljudi izloženi zračenju svakodnevnoj razini. Bug / BBC

15.02.2020. (21:30)

"Dobro grade, a i fine su im večere kad se završi posao"

Njemačka ne želi izbaciti Huawei iz izgradnje 5G mreže

Njemačka savezna vlada i Europska unija ne žele kategorički isključiti ni jednu telekomunikacijsku kompaniju iz procesa uspostave mreže 5G, iako SAD traži da se izbaci kineski Huawei. Predstavnici Njemačke sastaju se ovih dana s predstavnicima Nokije i Ericssona, iako u Telekomu, najvećem njemačkom mrežnom operatoru, smatraju da je finska kompanija najgori opskrbljivač mreže 5G. Vladajuće njemačke stranke drže se principa – što je moguće više dobavljača da se ne bi postalo ovisno o jednom. Deutsche Welle

07.07.2019. (23:30)

Što je sad politika Washingtona prema kineskom Huaweiju?

Ni vlasnici mobitela kineskog Huaweija više ne znaju što je zapravo politika SAD-a prema tom koncernu: kažu, on neće smjeti koristiti Android, pa onda hoće. Neće smjeti dobiti čipove, pa onda hoće… Prošle godine je u Njemačkoj skoro svaki peti prodani mobitel bio Huawei pa su potrošači zabrinuti. U ovom sukobu riječ je o borbi između SAD-a i Kine za vodeću ulogu u tehnologiji budućnosti gdje se vjeruje kako će 5G označiti novu tehnološku revoluciju. DW