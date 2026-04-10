Nema updatea na stari softver

Hvar je zabranio uvođenje 5G na Hvaru, što se odnosi na zabranu 5G kao tehnologije, a ne na uporabu određenih frekvencija, za što HAKOM kaže da nema smisla, jer je jedini parametar bitan za učinak na ljudsko tijelo ukupna razina elektromagnetskih polja svih izvora na određenoj lokaciji, a ne vrsta tehnologije. Kažu da će se za 5G u Hrvatskoj uglavnom koristiti frekvencije koje su se i do sada koristile za elektroničke komunikacije (700 MHz – televizijski prijam i 3600 MHz – nepokretni bežični pristup), i pozivaju ljude da se informiraju o ovome, odnosno da ne padaju na teorije zavjera. Novi list