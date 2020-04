Moronavirus

U atmosferi straha od bolesti i smrti, a naročito u osjećaju nemoći i fatalizma, bujaju različite teorije zavjere, traže se krivci i neprijatelji, a frustracija se mora negdje ispoljiti. Netko mora biti žrtveni jarac za pandemiju. Ovoga puta to nisu vještice koje se spaljuju na lomačama diljem Europe, niti Židovi koji se bacaju u bunare, sad su to odašiljači 5G tehnologije koji se uništavaju i spaljuju od Britanije do Bibinja, piše Tomislav Klauški.