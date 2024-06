Umjetnici preživljavanja, ili?

Nakon što su im početkom 2021. godine iz Ministarstva prometa ministra Olega Butkovića, kao jedinoj privatnoj firmi, “pokucali” na vrata, Rimčeva tvrtka izradila je troškovnik i prezentirala prototip. No, to uopće nije bio prototip jer nije sam vozio, već je prezentacijskim vozilom na električni pogon upravljano daljinski. Kao što je poznato, do danas javnost nije vidjela nikakvo prezentacijsko vozilo, a ni verifikacijski prototip. Prezentacijsko vozilo još uvijek ima oznaku tajne, a verifikacijsko vozilo i dalje je u izradi te trenutno, kako kažu iz Project 3 Mobility, funkcionira jedino u laboratorijskim uvjetima. Ove godine trebala je biti dovršena proizvodnja verifikacijskih prototipova, njihovo testiranje, testiranje sustava autonomne vožnje, testiranje specijalizirane infrastrukture, izrada kalupa za serijsku proizvodnju… Kao što je poznato, nisu počeli nikakvi radovi ni na izgradnji infrastrukture, odnosno Centra mobilnosti koji je zamišljen kao terminal na kojem će se autonomna vozila puniti, odakle će kretati i kamo će se vraćati. Index, popularna tema i na Forumu.