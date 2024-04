Film koji pogledaš za doručak

Čak šest od deset nominiranih u kategoriji za najbolji film prelazi magičnu brojku od dva sata. Riječ je, uz ‘Oppenheimera’, koji traje tri sata, o filmovima ‘Anatomija pada (2 sata i 32 minute), ‘The Holdovers’ (2 sata i 13 minuta), ‘Ubojice cvjetnog mjeseca’ (3 sata i 26 minuta), ‘Maestro’ (2 sata i 11 minuta) i ‘Uboga stvorenja’ (2 sata i 21 minutu). Nekada davno kinodvorane možda jesu mamile obitelji, parove i samce u kišnim poslijepodnevima u svoje odaje, no s vremenom ne samo da se duljina filmova povećala, već se publika sada doslovce drži na sjedalima bez kratkog predaha za odlazak na WC, kupnju grickalica ili soka i slično. Upravo zbog toga razmišlja se o ponovnom uvođenju pauza i to vjerojatno za filmove koji traju više od tri sata. Ako nije riječ o remek-djelu koje će pojedinim distributerima donijeti dobru zaradu, možda neće preskočiti lanci kinodvorana, no pojedinim kinima, kojima opstanak ovisi o broju prodanih ulaznica, oni neće biti na listi prioriteta. Tportal