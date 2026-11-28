U nekoliko etapa
Čišćenje snijega na ulicama Montreala
Montreal’s snow removal process is efficient af https://t.co/9QH6bTTApN
— Oh Canaduh (@CanaduhOh) November 27, 2026
Montreal’s snow removal process is efficient af https://t.co/9QH6bTTApN
— Oh Canaduh (@CanaduhOh) November 27, 2026
Reflex Robotics testing a robot designed to handle real world manual labor like snow shoveling.
reflexrobotics
— Science girl (@sciencegirl) March 4, 2026
Suvlasnici i korisnici zgrada obavezni su čištiti snijeg na javnoprometnim površinama oko zgrada, u suprotnom moguće su novčane kazne od komunalnog redara, kao i tužbe za odštetu ukoliko je osoba doživjela nesreću uslijed neočišćenog snijega. Snijeg se mora počistiti čim napada više od 5 cm u visini, a led odmah. Kazna za nečišćenje snijega je za fizičke osobe od 500 do 2.500 kuna. Index