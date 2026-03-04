Suvlasnici i korisnici zgrada obavezni su čištiti snijeg na javnoprometnim površinama oko zgrada, u suprotnom moguće su novčane kazne od komunalnog redara, kao i tužbe za odštetu ukoliko je osoba doživjela nesreću uslijed neočišćenog snijega. Snijeg se mora počistiti čim napada više od 5 cm u visini, a led odmah. Kazna za nečišćenje snijega je za fizičke osobe od 500 do 2.500 kuna. Index