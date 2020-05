Sve skupa do danas je 2.016 oboljelih od Covida-19, a u umrle su 54 umrle. Tri osobe preminule u posljednja 24 sata su kronični bolesnici, godišta 1922., 1930. i 1952. Stožer je danas objasnio odluku da trgovine rade od 7 do 21 s pauzom od sat vremena – “da izbjegnemo križanje ljudi na radnom mjestu, da se ljudi ne bi susretali na radnom mjestu. Bit će više ljudi na ulicama, pa smo razmišljali da tu mobilnost treba smanjiti. Logično se činilo da to bude nedjelja, ali to može biti i neki drugi dan”.