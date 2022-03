Dobro se dobrim vraća

Vlada je donijela odluku o financiranju privatnog smještaja odnosno o najamnini i podmirenju troškova vlasnicima stanova i kuća do 3600 kuna mjesečno. Naime, plaćat će im se 50 kuna po danu za samca, za više osoba 40 za jednog člana, 30 za drugog, 20 za trećeg i 10 četvrtog i svakog idućeg člana. Stambena jedinica mora imati najmanje 30 četvornih metara za samca i po 5 m2 za svakog idućeg člana. Ugovore o najmu vlasnici stanova i kuća potpisivat će s Ministarstvom unutarnjih poslova odnosno ravnateljstvom Civilne zaštite na 6 mjeseci, a najdulje do godinu dana. Zasad će se svi troškovi izbjeglica financirati iz državnog proračuna, no, prema vijestima iz Bruxellesa, zemljama će se barem dio troškova nadoknaditi iz europskih fondova ovisno o broju izbjeglica koje zbrinjava pojedina zemlja. Izbjeglicama je nužno osigurati zdravstvenu skrb, ali i pojednostaviti i ubrzati dobivanje dokumenata, rješavanje njihova radnog statusa, upisa djece u škole i vrtiće, te pronalaženje njihova trajnijeg zbrinjavanja ne u organiziranom već u individualnom smještaju s obzirom na to da brojni građani od početka krize nude stanove i kuće. Predsjednik Hrvatske zajednice županija, Danijel Marušić, rekao je da su se svi župani već na početku ove izbjegličke krize uključili u organizaciju skrbi, a uključeni su i predstavnici nacionalne manjine Ukrajinaca u Hrvatskoj.

Jutarnji