Pravda je spora, ali dostižna

Također je svoju profilnu sliku zamijenio slikom “Žapca Froga” (“Pepe the Frog”), popularnog crtanog lika, koji nosi starorimsku odjeću i drži joystick za videoigre. U tipičnoj Muskovoj maniri, milijarder, tehnološki mogul i vlasnik X-a – bivšeg Twittera – nije dao nikakvo objašnjenje o novom korisničkom imenu i avataru, ali je potez odmah izazvao reakcije. Promjena je uzburkala svijet kriptovaluta, dovodeći do vrtoglavog porasta vrijednosti memecoina – digitalne valute inspirirane internetskim memom – s istim imenom. Žabac Pepe (Pepe the Frog) izvorno je crtani lik iz serije stripova “Boy’s Club”, no tijekom prve Trumpove predsjedničke kampanje postao je povezan s alternativnom desnicom i bijelim supremacistima, a Liga protiv klevete ga je prozvala “simbolom mržnje”. Vrijednost memecoina Kekiusa Maximusa porasla je za više od 900 posto od utorka navečer. Poslovni