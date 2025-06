Probaj sad bez njega, ako možeš

Sada barem znamo formulu. Devetnaest mjeseci neselektivnog bombardiranja. Minus hrana i lijekovi koji ne mogu stići do bombardiranog teritorija. Minus najmanje 55 hiljada ljudskih života, među njima najviše onih žena i djece. Minus četiri do pet hiljada dječjih ruku i nogu, prema konzervativnoj procjeni Unicefa koji nas izvještava da nigdje drugdje na svijetu nema toliko mališana bez udova. Minus otprilike dvije trećine ukupnog broja kuća i zgrada, pod čijim ruševinama trunu još neprebrojani leševi. Plus 100 posto stanovništva izravno ugroženog izgladnjivanjem, prema riječima Jensa Laerkea, glasnogovornika UN-ovog Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova, koji naglašava da je ovo “jedino područje – pod čime se misli na državu ili definirani teritorij unutar države – u kojem je cjelokupno stanovništvo izloženo riziku od gladi”. I dodaje: “Gaza je danas najgladnije mjesto na Zemlji.” Boris Postnikov za Novosti.