Villa Arausa 4* novoobnovljeni je objekt sa 61 smještajnom jedinicom, udaljen 30a- metara od hotela Punta te kao takav se uslugom naslanja na hotel Puntu. Recepcija te restoran se nalaze u hotelu Punta, dok su smještajne jedinice u Villi Arausi koja se nalazi tik uz more. Sve sobe su dvokrevetne, s balkonom te djelomičnim ili direktnim pogledom na more. Možete birati 2 noćenja s polupansionom za 2 osobe za 279 € ili 2 noćenja za dvoje s ALL INCLUSIVE LIGHT uslugom za 299 €. Korištenje u terminu: 10.6. – 1.7.2023.. Slike, detalje i opcije rezervacije pogledajte na linku.