Lako njima, nije im Bandić gradio

Trasa žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji općtine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1.348 metara nadmorske visine. Projektirani kapacitet je 48 gondola odnosno 1.200 putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta. Kamen temeljac je postavljen pred godinu dana! Vijesti.me

Žičara je usporediva sa žičarom Sljeme, koja ide do visine 1030 m i dugačka je oko 4 km, dok je crnogorska 3,6 km. Samo što je sljemenska koštala 537 milijuna kuna odnosno 71 milijun eura, a Kotorska 30 milijuna eura (bilo je planirano 20, ali se dodatno uložilo u prateće sadržaje). Sljemenska se gradila tri godine.