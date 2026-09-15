Lijepa Naša obasuta smećem
Crvene lampice zbog smeća: Hrvatska zatrpana neobrađenim prijavama
Hrvatska se guši u ilegalnom otpadu, a sustav za prijavu ELOO jedva diše. Od 2020. godine građani su prijavili više od 21.000 lokacija s odbačenim smećem, no čak 2.636 prijava nikada nije obrađeno. Zakonski rok za postupanje komunalnih redara je osam dana, no u praksi se na pojedinim lokacijama smeće mjesecima ne miče zbog manjka ljudi, novca ili čiste nebrige. Najviše prijava tradicionalno stiže iz Zagreba, dok se po lošoj ažurnosti ističu Krapinsko-zagorska i Sisačko-moslavačka županija. Vlada stoga izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom uvodi strože kontrole, obvezan videonadzor i GPS praćenje vozila. tportal