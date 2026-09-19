Daleko od očiju, pod nosom svima
Hrvatski sustav gospodarenja građevnim otpadom u krizi: Ilegalna odlagališta niču diljem zemlje
Hrvatska se suočava s ozbiljnim rastom količine građevinskog otpada, koji je od 2015. porastao za oko 73 posto, dosegnuvši 2,06 milijuna tona u 2024. godini. Zbog nedostatka odgovarajuće infrastrukture na lokalnoj razini i malog besplatnog limita za građane, diljem zemlje nastaju brojna ilegalna odlagališta. Stručnjaci upozoravaju na neučinkovitu provedbu propisa, neiskorišteni potencijal reciklažnih pogona te potrebu za strožim nadzorom i boljom organizacijom sustava. Index