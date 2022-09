Natrag u klupe

Naše školstvo mori jedna velika mana – a to je da malu djecu od najranije dobi ne učimo kako naučiti. Stoga bi, preporučuje, više od toga da se ‘visi’ nad njima i njihovim predmetima, trebalo raditi na tome da djeca uče – kako učiti. Krajnje je vrijeme da se učitelje, učiteljice, nastavnike, ali i sve one koji rade u školama zaštiti, odnosno da im se da adekvatna zaštita od pritisaka, od svih onih koji misle da svojim utjecajem mogu utjecati na njihove ocjene. Zaštita znači uvođenje striktnog seta pravila u škole. To su pravila koja će se odnositi na ponašanje, ocjenjivanje i vrednovanje. Ove školske godine u nekim školama bit će i novi predmet. “Predmet “Škola i zajednica”, popularno nazvana ŠIZ, gdje učenici sami odabiru čime se žele baviti, koji je problem koji žele istražiti u svome okružju. Ideja je da se mladi ljudi povezuju, bez obzira na njihov ideološki predznak. Nacional i HRT