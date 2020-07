Film i sve pomalo

Filmska zajednica proteklih dana podiže glas protiv tehničkog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, i to nakon što je izostala financijska potpora Ministarstva kulture HAVC-u. “On je mjesec dana prije izbora u HAVC poslao dopis kojem po ne znam koji put ponavlja iste, po njemu, nepravilnosti koje su smiješne. Iza toga se krije njegova želja da smijene Upravni odbor HAVC-a. On direktno ne može smijeniti direktora koji mu je očito trn u oku. Glavni problem je totalna nestručnost Zlatka Hasanbegovića. Ja ne krivim njega, nego one koji su ga postavili”, kaže za N1 predsjednik Društva hrvatskih redatelja Danilo Šerbedžija. Index