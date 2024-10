Filmska priča o kojoj mislimo da znamo sve

Mladi glumac potvrdio je svoje pjevačke talente u novom traileru za “A Complete Unknown”, biografskom filmu redatelja Jamesa Mangolda o Bobu Dylanu koji u kina dolazi na Božić ove godine. Film prati Dylanove rane godine u New Yorku i njegov uspon do slave 1960-ih. Novi trailer najprije prikazuje Chalameta kako pjeva pjesmu “Girl From the North Country” nakon što je stigao u New York iz Minnesote. Dylan je sve više bio frustriran time što su ga proglasili vođom protestnog folk pokreta i pjevačem “Blowin’ in the Wind” i odbacio je prijašnji uspjeh te počeo svirati električnu gitaru. Slavna pjesma “Like a Rolling Stone” bila je među prvima koju je snimio s bendom. Nastala je svađa među fanovima jer su bili šokirani Dylanovim novim glazbenim smjerom, a neki su ga branili. Mnogi glazbenici smatrali su da je izdao folk pokret. Nacional