Glave koje pričaju, ali i plešu
David Byrne nastupio u pulskoj Areni: Ljubav i dobrota novi su punk
Bio je to jedan od onih koncerata u kojima je sat i četrdeset pet minuta proteklo gotovo neprimjetno. Bilo je to nizanje jednog predivnog momenta za drugim – svaki bitan u cjelokupnoj slagalici i s dojmom kako je svaki novi bolji od prethodnog, da bi kraj donio krunu Talking Heads biserja. „Air“, „Psycho Killer“, „Life During Wartime“ i „Once In A Liftime“ što je uistinu u finalu stvorilo osjećaj „jednom u životu“, ali ne samo u smislu nezaboravnog glazbeno-scenskog showa, već koncerta kojeg ćemo uvijek pamtiti po postulatima ljubavi i dobrote kao nečeg bez čega uistinu nećemo moći preživjeti i to već u neko dogledno vrijeme, a Byrnea kao najvažnijeg apostola te misli. Zoran Stajčić za Ravno do dna