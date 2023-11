Uspjesi i promašaji

U tzv. gigafactory automobilske kompanije Tesla u Grünheideu pored Berlina u razdoblju od lipnja do studenog 2022. prijavljeno je 190 ozljeda na radu, što znači gotovo svakodnevno. U prvoj godini poslovanja hitna pomoć je, prema vlastitim navodima, u gigafactory intervenirala 247 puta. Uzimajući u obzir broj zaposlenih to je tri puta više nego u pogonima Audija u Ingolstadtu. Vozači hitne pomoći su reporterima Sterna opisali neke od ozljeda: jednom radniku je s nekoliko metara visine na glavu pala kutija teška 50 kg. U jednom slučaju se tekući aluminij izlio radniku po stopalu, a govori se i o nekoliko slučajeva amputacija uzrokovanih opekotinama ili solnom kiselinom. Predstavnik sindikata IG Metall za područje Berlin-Brandenburg-Saska Dirk Schulze pozvao je odgovorne u Teslinom pogonu da poboljšaju sigurnost na radu, no umjesto da ispita uzroke takvog stanja, menadžment povećava pritisak na radnike, tvrdi IG Metall. Deutsche Welle