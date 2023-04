Na tajnom zadatku

Na papiru, Tetris se ne čini ni blizu impresivno igračko iskustvo kao kinematografski postapokaliptični ep The Last of Us, niti može pružiti adrenalin vožnje ukradenog automobila u neonski zalazak sunca u Grand Theft Auto: Vice City. Ipak, Tetris je igra s najvećim brojem prijenosa na različite uređaje svih vremena i jedan od komercijalno najuspješnijih pothvata u igricama, s nevjerojatnih 520 milijuna prodanih primjeraka. Ali, što Tetris čini takozvanom “savršenom” videoigrom, kako to Egertonov lik govori u filmu? “Odgovarajući na neprestano pristizanje blokova, organizirajući ih, taktički smještajući neke o kojima ćete se brinuti kasnije dok strateški dodajete i kombinirate druge u oblike i strukture s potencijalom za buduće uklanjanje, Tetris nudi zavodljivi potencijal djelovanja i kontrole u moru prividnog kaosa”, objašnjava profesor James Newman, suvoditelj Playable Media Laba na Sveučilištu Bath Spa. Index