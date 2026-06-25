Ideja je da takva zgrada uz ograničena oštećenja ne doživi kolaps za potres na koji je projektirana (recimo na 6.5) odnosno zaštiti ljudske živote – znači pretpostavlja se da će zgrada doživjeti određena oštećenja za razinu potresa na koju je projektirana. Nešto slabiji potresi, primjerice oko 6.0 mogu manje oštetiti zgradu, ali ona bi trebala biti značajno manje razine ili zanemariva. Za potres razine 5.5 ne bi trebalo biti oštećenja konstrukcijskih elemenata (nosive konstrukcije), ali mogu se dogoditi oštećenja nekonstrukcijskih (nenosivih) elemenata. Bitno je sve nekonstrukcijske elemente (primjerice pregradne zidove) adekvatno povezati s konstrukcijskim (prema pretpostavkama proračuna), ali i sve ostale stvari koje mogu ugroziti živote (primjerice ormare). Zgradonačelnik