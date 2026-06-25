Deseci mrtvih i stotine ozlijeđenih u Venezueli: Zgrade srušene do temelja, vlada panika i kaos - Monitor.hr
Danas (09:00)

Deseci mrtvih i stotine ozlijeđenih u Venezueli: Zgrade srušene do temelja, vlada panika i kaos

  • Prvi potres magnitude 7,2 imao je epicentar u gradu San Felipeu, u saveznoj državi Yaracuy. Samo 39 sekundi kasnije uslijedio je još jači potres magnitude 7,5, Trump obećao pomoć (Independent, tportal), snimljeni trenuci udara (Index), ulice su pune ljudi u pidžamama, američki USGS: Moglo bi biti više od 10.000 mrtvih (Index)
  • Venezuela se nalazi u seizmički vrlo aktivnom području na dodiru Karipske i Južnoameričke tektonske ploče. Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), drugi i snažniji od dvaju današnjih potresa nastao je zbog plitkog horizontalnog pomicanja rasjeda u blizini granice tih tektonskih ploča, piše Independent. (tportal)
  • Masovno se širi snimka trenutka potresa u zračnoj luci u Caracasu. Razmjeri udara su teško pojmljivi (Jutarnji)
  • La Guaira, glavni grad istoimene savezne države na sjeveru Venezuele, najteže je pogođena (CNN)
  • Geofizičar o katastrofi u Venezueli: “Ne ubija potres, nego loše zgrade” (Index)

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Nedjelja (19:00)

Kad ti potres pošalje bumerang iz središta Zemlje

Japanski potres iz 2011. trajno pomaknuo tlo valom iz Zemljine jezgre

Znanstvenici su otkrili da je razorni potres u Tōhokuu (magnitude 9.0) iz 2011. godine proizveo dosad neviđen fenomen. Snažni seizmički ScS val otputovao je do granice sa Zemljinom tekućom vanjskom jezgrom, odbio se i vratio na površinu. Dolaskom tog povratnog vala, dijelovi Japana trajno su se pomaknuli za 5 do 6 milimetara prema istoku. Istraživači vjeruju da je ovaj “sinkronizirani puls” iz dubine djelovao na već napregnute tektonske ploče, izazivajući suptilno, ali snažno klizanje rasjeda (ekvivalent magnitude 7.5). Ovo revolucionarno otkriće ukazuje na novi, dosad neprepoznati izvor seizmičke opasnosti neposredno nakon glavnog udara. Index

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30.07.2025. (09:30)

Razoran potres pogodio istok Rusije, evakuacije na Havajima i Japanu, upozorenje na tsunami, stručnjakinja: ovo je jedan od 10 najtežih potresa ikad zabilježenih

  • Snažan potres magnitude 8.8 stupnjeva pogodio je poluotok Kamčatku na ruskom dalekom istoku oko 11:25 sati po lokalnom vremenu, izazvavši tsunami do četiri metra visine, oštetivši zgrade i pokrenuvši uzbune i evakuacije diljem Tihog oceana, nekoliko je ljudi ozlijeđeno (Index)
  • Evakuirani radnici nuklearke u Fukushimi (tportal), valovi tsunamija kod Tokija, naređena evakuacija 2 milijuna ljudi (Index)
  • Seizmolog: Ono što će se dogoditi na Havajima poslužit će kao test za ostala mjesta (Index)
  • Stručnjakinja: Ovaj potres je među deset najtežih ikad zabilježenih (tportal)
  • Kamere zabilježile trenutak potresa (N1)
27.03.2025. (09:00)

Nakon potresa, potres u zakonima

Novi zakon o gradnji: Brža birokracija, sigurniji temelji

Hrvatska uvodi novi Zakon o gradnji koji će pojednostaviti administrativne procese, ubrzati izdavanje građevinskih dozvola i modernizirati propise u skladu s europskim standardima. Ministar Branko Bačić naglašava važnost digitalizacije i transparentnosti, a poseban fokus stavlja se na obnovu potresom pogođenih područja. Planira se i uvođenje seizmičkog certifikata, koji bi procjenjivao otpornost zgrada na potrese. Cilj reforme je učinkovitije graditeljstvo i sigurnija infrastruktura, uz smanjenje birokracije koja je dosad kočila projekte. Zgradonačelnik

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Nova godina krenula potresima, istoku Rusije i Japanu prijete tsunamiji

Vjeruje se da će tsunami s valovima visine do 5 metara doseći Noto u prefekturi Ishikawa, prema meteorološkoj agenciji. Valovi viši od jednog metra pogodili su obalu grada Wajima u prefekturi Ishikawa. Rusi opovrgnuli evakuaciju otoka Sahalin, s nuklearkama zasad nema problema. Index

 

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Prema novim istraživanjima, tlo Sjeverne Amerike možda još uvijek podrhtava od dva velika potresa koja su pogodila kontinent prije više od stoljeća. Autori studije procjenjuju da je inimno jak potres, magnitude 6,7 do 7,3, koji je pogodio Charleston u Južnoj Karolini 1886. godine, uzrok čak do 72 posto potresa u toj regiji, a koji su se dogodili cijelo stoljeće kasnije. Razlog ovoga istraživanja bilo je traženje objašnjenja za pojavu učestalih slabijih potresa na područjima koja su daleko od granica tektonskih ploča. Green

25.09.2023. (22:00)

Bitno da nitko ne strada

‘Zid je puno otporniji ako potresni val dolazi u smjeru njegove duljine’

Ideja je da takva zgrada uz ograničena oštećenja ne doživi kolaps za potres na koji je projektirana (recimo na 6.5) odnosno zaštiti ljudske živote – znači pretpostavlja se da će zgrada doživjeti određena oštećenja za razinu potresa na koju je projektirana. Nešto slabiji potresi, primjerice oko 6.0 mogu manje oštetiti zgradu, ali ona bi trebala biti značajno manje razine ili zanemariva. Za potres razine 5.5 ne bi trebalo biti oštećenja konstrukcijskih elemenata (nosive konstrukcije), ali mogu se dogoditi oštećenja nekonstrukcijskih (nenosivih) elemenata. Bitno je sve nekonstrukcijske elemente (primjerice pregradne zidove) adekvatno povezati s konstrukcijskim (prema pretpostavkama proračuna), ali i sve ostale stvari koje mogu ugroziti živote (primjerice ormare). Zgradonačelnik

18.02.2023. (19:00)

Poskupljuju grubu gradnju za 10-20 posto

Seizmički izolatori pružaju gotovo stopostotnu zaštitu od potresa

Stručnjaci navode da postoji više metoda koje se koriste u zgradama s ciljem smanjenja efekta potresa, ali da su na prvom mjestu – seizmički izolatori, prenosi N1 BiH.  Profesor Erğan Yüksel iz Laboratorija za građevinsko inženjerstvo u Istanbulu kaže da je zaštita skoro stopostotna. “Seizmički izolatori postavljeni između konstruktivnih sustava zgrade povećavaju vrijeme osciliranja zgrade, omogućujući joj da se udalji od destruktivnog kritičnog područja i da minimalno bude pod utjecajem vodoravnih sila potresa. Ispod stupova i armirano-betonskih zavjesa postavljaju se odgovarajući izolatori koji sprječavaju direktnu interakciju objekta sa tlom. Tako većina pomjeranja tijekom potresa ostaje tamo gdje je izolator. Pokreti na katu su znatno smanjeni”, pojasnio je Yüksel. N1