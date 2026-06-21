Japanski potres iz 2011. trajno pomaknuo tlo valom iz Zemljine jezgre - Monitor.hr
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Kad ti potres pošalje bumerang iz središta Zemlje

Japanski potres iz 2011. trajno pomaknuo tlo valom iz Zemljine jezgre

Znanstvenici su otkrili da je razorni potres u Tōhokuu (magnitude 9.0) iz 2011. godine proizveo dosad neviđen fenomen. Snažni seizmički ScS val otputovao je do granice sa Zemljinom tekućom vanjskom jezgrom, odbio se i vratio na površinu. Dolaskom tog povratnog vala, dijelovi Japana trajno su se pomaknuli za 5 do 6 milimetara prema istoku. Istraživači vjeruju da je ovaj “sinkronizirani puls” iz dubine djelovao na već napregnute tektonske ploče, izazivajući suptilno, ali snažno klizanje rasjeda (ekvivalent magnitude 7.5). Ovo revolucionarno otkriće ukazuje na novi, dosad neprepoznati izvor seizmičke opasnosti neposredno nakon glavnog udara. Index


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