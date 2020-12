Priča s poukom

Volio bih biti u sudnici kad predsjednik HČDZ-a Andrej Plenković bude objašnjavao časnom sudu kako njemu i njegovoj stranci ne pada na pamet platiti osamnaest milijuna kuna, jer je njegov HDZ jedan sasvim drugi HDZ. Da ga čujem kako će i na sudu kurčevito reći: No way! Džabe odvjetnicima Čedi Prodanoviću i Jadranki Sloković svi pravni fakulteti, debele knjige i golemo iskustvo, da je bilo Plenkovićeve pameti, već na prvom ročištu, kad ga je sutkinja pitala: Jeste li vi Ivo Sanader?, trebao je samo reći: No way, ja sam drugi Ivo Sanader, piše Boris Dežulović.