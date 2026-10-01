Odmah da kažem, meni je ta ideja briljantna.
Tko je ovdje normalan, nek prvi baci sidro
Dežulović: Usidreni Plenković
Doći će tako neki, recimo, splitski investitor kod načelnika Sektora za javne poslove Ministarstva graditeljstva i tražiti izmjenu i dopunu građevinske dozvole za ilegalnu nadogradnju hotela na Bačvicama, a gospodin načelnik će mu preko stola diskretno proslijediti komad papira s nekakvim brojevima.
– Dvadeset tisuća eura!? – podvrisnut će siromah. – Dvadeset somova za građevinsku dozvolu?
– Hotela od šest milijuna eura – podsjetit će ga gospodin načelnik.
– A što je ovo manjim brojkama, u zagradama? Šesto pedeset eura? – upitat će u to ovaj.
– Ah, to. To je sidrena cijena.
– Sidrena cijena?!
– Da, toliko je izmjena i dopuna građevinske dozvole koštala prije pet godina – odmahnut će rukom župan. – U vrijeme Andreja Plenkovića.
– U vrijeme Andreja Plenkovića? – zbunit će se malo kupac. – Pa sad je vrijeme Andreja Plenkovića!
– To ti i govorim… Boris Dežulović za N1 (prije nego je odluka odgođena).