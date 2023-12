Nije samo honorar

Kao profesor i bivši učitelj u javnoj školi, Antero Garcia svakodnevno je svjedočio kako digitalni alati mijenjaju škole i načine života učenika koji ih pohađaju. Ovaj autor knjige “Good Reception: Teens, Teachers, and Mobile Media in a Los Angeles High School” i izvanredni profesor obrazovanja na Graduate School of Education u sklopu Sveučilišta Stanford istražio je kako tehnologija utječe na nastavne procese i svjedočio njenom usponu u vremenima pandemije kad su aplikacije poput Zooma i Google Classrooma mnogim učenicima omogućili da virtualno prate nastavu i u danima kad se nije smjelo izaći iz kuće. Volio bih reći da tehnologije mijenjaju obrazovanje na bolje i da moramo više ulagati u njih, ali jednostavno ne mogu, kaže Garcia koji smatra kako nas ti alati možda polako truju. Bug