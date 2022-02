Jesu li jedan od razloga što ljudi umiru na respiratorima, odnosno na odjelima intenzivne njege, bakterije, a ne COVID? – U bolnicama postoje takozvane bolničke superbakterije koje su otporne na mnoge antibiotike. Predviđanja su takva da od danas, kada imate otprilike 700.000 umrlih od takvih bakterija godišnje, može doći i do broja deset puta većeg, oko 7 do 10 milijuna ljudi godišnje. Onoga trenutka kada čovjek uđe u bolnicu, sa svim tim mogućim dodatnim opasnostima, pogotovo kod intubacije, kod respiratora, vi tada možete dobiti i sekundarne posljedice. One mogu biti mehaničke prirode, da vam se ošteti respiratorni trakt, ali vrlo često je i posljedica ulaska bakterija koje postoje u bolnicama dodatno na virus – kaže Ivan Đikić. Napomenuo je kako za sada ne zna kakva je situacija u Hrvatskoj i koliko je COVID pacijenata bilo superinficirano bakterijama. HRT…